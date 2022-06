Más de 94 mil rafaelinos con la dosis de refuerzo

La Dirección Regional de Salud dio a conocer este fin de semana el habitual reporte de vacunación contra el coronavirus en Rafaela, que continúa avanzando pero de manera lenta, donde consigna que en los últimos 7 días se colocaron en la región, que abarca los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, otras 8.062 vacunas, para un total, desde el inicio del operativo, en diciembre del 2020, de 779.487. De ese acumulado, 303.644 se aplicaron en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", 77.276 en el Hospital "Amílcar Gorosito" de Sunchales y 45.836 en el Hospital "Don Julio César Villanueva" de la ciudad de San Cristóbal.

En relación a los pacientes vacunados oriundos de Rafaela, 11.703 rafaelinos tienen una sola dosis y 104.105 cuentan con ambos componentes, mientras que son 94.607 los que ha recibido la dosis adicional o refuerzo.

Según datos oficiales del INDEC, las proyecciones del último censo, del año 2010, estiman una población aproximada de 109.790 habitantes en nuestra ciudad. Por lo tanto, podemos decir que el 94,82% de la población rafaelina cuenta con esquemas completos. Además, podemos mencionar que los menores vacunados entre 3 y 11 años que se les colocó la primera dosis en nuestro medio son un total 17-029 niños, los cuales representan un 88,70% de los menores adscriptos a la red de salud pública de Rafaela, ya que en la misma figuran 19.198 niños de 3 y 11 años referenciados a los diferentes establecimientos públicos.

Por último, el tipo de vacuna más utilizada en la zona continúa siendo la Sinopharm con 203.786 aplicaciones, seguida por AstraZeneca con 178.791, la Pfizer con 150.376, la Moderna con 121.921, la Sputnik con 119.101, la Covishield con 4.030, la Cansino con 906 y por último, la Pfizer Pediátrica con 576.



"LA GENTE NO SE VACUNA"

"La gente no se está yendo vacunar. Los vacunatorios no están recibiendo muchas personas, sobre todo jóvenes, cuando se les da un turno para aplicarse la tercera o cuarta dosis contra el coronavirus". Hugo Pizzi, médico infectólogo, epidemiólogo y magíster en Salud Pública (M.N. 54101) en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 reveló las consecuencias de este relajamiento por parte de la sociedad. Respecto a la enfermedad, Pizzi indicó que la única manera de frenarla y poder salir de está tragedia es vacunándose porque aún hoy hay muertes semanales. El hecho de que varios hayan dejado de irse a vacunar está trayendo sus consecuencias: "Tenemos partidas de vacunas que se están venciendo".

El médico expresó que es necesario generar una buena cantidad de inmunización aunque por otro lado "no les dan los brazos". Hugo Pizzi no dudó en cuestionar los protocolos actuales y la gran flexibilización, como la falta de control y la no exigencia del uso de barbijo en el transporte público, el cine, el teatro y los ascensores, entre otros espacios. "Hay falta de criterio en la gente de sentido común", señaló sobre este gran relajamiento por parte los ciudadanos. El infectólogo enumeró algunos de los grandes beneficios para la salud que trae el uso del barbijo en la vida diaria. Por ejemplo, la no aparición de cuadros respiratorios graves, como la faringitis o los ataques de asma. Pizzi comunicó que están viviendo grandes avances en el campo científico a partir de esta pandemia. "Este tipo de vacunas que hemos utilizado han adelantado y abierto diez años en el campo de la ciencia, porque hoy han salido a partir de ellas distintas corrientes como para tratar el cáncer, investigaciones para tratar el enfermedades extrañas". "Las vacunas se hacen y se modifican en tiempo récord si el virus cambia y eso nos va a permitir hasta lograr una vacuna universal contra la gripe", expresó orgulloso.



CONTINÚAN BAJANDO

LOS CONTAGIOS

Los casos positivos de coronavirus registraron un marcado descenso por tercer semana consecutiva, ya que el Ministerio de Salud de la Nación reportó este domingo 28.039 contagios en la última semana, casi un 24% menos que el registro anterior. Por otro lado, la cartera sanitaria, en su informe semanal, consignó 22 decesos, una cifra similar a los 21 informados la semana anterior. Siete días antes se habían informado 36.835 contagios, lo que a su vez representaba un descenso de 20 por ciento con respecto al informe anterior. Con las últimas cifras, se acumulaban 9.341.492 los casos positivos de coronavirus desde el inicio del brote en la Argentina, en marzo de 2020, mientras que era de 129.016 el total de muertes, Además, un total de 367 pacientes con Covid-19 se encontraban internados en terapia intensiva.

Las jurisdicciones que más contagios reportaron en los últimos siete días son la provincia de Buenos Aires (10.020 y 3.657.701 acumulados), CABA (6.712 y 1.110.037), Córdoba (4.449 y 997.744), Santa Fe (948 y 746.834), Mendoza (885 y 276.849), Tucumán (829 y 341.295), San Juan (578 y 150.260), Catamarca (573 y 89.175), Corrientes (573 y 138.333) y Santa Cruz (551 y 90.332). En cuanto a los decesos por coronavirus, esta semana informaron la provincia de Buenos Aires (11 y 60.217 acumulados), Córdoba (3 y 7.876), Entre Ríos (3 y 2.817), La Pampa (2 y 1.174), Tierra del Fuego (2 y 568) y San Luis (1 y 1.605).