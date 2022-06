Carrió y una estocada al armado opositor santafesino

Desde Santa Fe. Si el objetivo de Elisa Carrió, por motivos que solo ella sabe, es impedir el armado en Santa Fe de un gran frente opositor para destronar al peronismo, solo de la madurez de quienes articularán el armado de esa mega coalición dependerá que más tarde o temprano se concrete.

Carrió llegó a Santa Fe -antes hizo escalas en Tostado y en Sunchales- con la decidida intención de proscribir a Antonio Bonfatti de un futuro gran frente opositor. Ahora, si Carrió cree que el socialismo, a quien ´”preservó” como Partido de las “nefastas” figuras como Bonfatti (y también Rubén Galassi, a quien agregó a su cuenta de indeseables) va a prescindir de quien fuera Gobernador, y junto con Binner y Lifschitz gran elector, con tal de formar parte de la coalición ampliada, es de suponer que sabe muy bien que ello no ocurriría.

Desde la cúpula del radicalismo prefirieron ponerle un manto de piedad a los mandobles de Carrió hacia sus principales compañeros de ruta de los últimos 25 años, en el convencimiento de que es importante preservar el bien superior: ganar la Provincia. “No queremos escalar en declaraciones que solo beneficiarían al peronismo, y tampoco vamos a permitir que las actuaciones de dirigentes nacionales eviten el triunfo de nuestro frente”, deslizó Felipe Michlig.Mario Barletta y Dionisio Scarpín salieron por su cuenta a solidarizarse con Bonfatti.

En el socialismo, apenas Carrió dejó suelo santafesino, su presidente Enrique Estévez twiteó: “es impensable construir una propuesta política con este tipo de ataques sistemáticos e infundados. El Partido Socialista no va a ser parte de un rejunte electoral”, subrayando que “lo de la ex diputada Elisa Carrió no tiene vuelta atrás. Sus dichos son lamentables”, para agregar: “Carrió es parte de la explicación del desastre del país que tenemos. De este fracaso también es responsable la dirigencia política que ella representa”.



DEBUTA JXC EN

LA PROVINCIA

Por lo pronto, Juntos por el Cambio dio el primer paso como coalición provincial rumbo al 2023, firmando la alianza para competir en las elecciones en la ciudad de Avellaneda, que este año deberá elegir a quien finalice el mandato de intendente que ostentara el actual senador nacional, Dionisio Scarpín.

Fue así como la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, UCeDe, U.N.O y UNIDOS rubricaron el jueves pasado en esta capital, en secreto, sin fotos, para no herir susceptibilidades después del paso de Carrió, la colocación de la piedra basal de la alianza (a la que se sumará formalmente mas adelante Encuentro Republicano Federal, que ya viene trabajando dentro de la coalición) que, al decir de uno de sus componentes “hará que Avellaneda sea el Marcos Juárez del 2023” (en el año 2015 en esa ciudad cordobesa comenzó lo que luego sería el triunfo nacional de Cambiemos).



DEUDA NACION-PROVINCIA:

UN PAGO CON PROBLEMAS

El Presidente Alberto Fernández el martes pasado en esta capital le anunció al gobernador Perotti que esta semana firmará el pago de la deuda -de unos 130 mil millones de pesos- que Nación tiene con Santa Fe por detracciones ilegales de la coparticipación para el ANSeS. Pero el radicalismo descubrió un “pequeño inconveniente”: si el pago no es de contado y en dinero, implicará que la Provincia estará dando crédito y/o aceptando medios de pago cuyo poder cancelatorio depende de la voluntad del acreedor, por ejemplo en bonos tal como sucedería, motivo por el cual – aseguran los radicales- requiere un acuerdo de parte entre Nación y Provincia, cuya competencia por art 55 inciso 11 de la Constitución Provincial le corresponde a la Legislatura.

Y por si fuera poco, los radicales advierten que si en el acuerdo se incluyen bonos en pesos (CER + tasa), habría que ver de reojo lo que está sucediendo con ese tipo de papeles, porque hubo corrida en mercado secundario que ya casi no quiere esos bonos a largo plazo, por preocupación sobre la situación en su vencimiento.

Por tanto habrá que esperar una señal del gobierno de Perotti, en especial del ministro de Economía, Walter Agosto. Los municipios y comunas están atentos, porque les corresponde parte de esa deuda contraída durante los gobiernos kirchneristas.



CORTE CON BIODIESEL AL

GASOIL: UNA SALIDA SALOMÓNICA

Finalmente la Nación accedió a las demandas de incrementar el corte de biodiesel en gasoil, que pasó del 5% vigente al 7,5% del volumen total del gasoil, de acuerdo a la ley de Biocombustibles, al lo que vía DNU -que modificó aspectos de la ley 27.640- se dispuso un adicional de 5 puntos porcentuales de manera excepcional por los próximos 60 días, con lo que corte por ese lapso será de 12,5%.

Santa Fe quería que del actual 5% se pasara al 15% para, tal como explicitó en este Medio el Ministro de la Producción Daniel Costamagna, se evitara la importación de unas dos millones de toneladas de gas oil, pero de igual manera, tanto desde el gobierno como de la Cámara Santafesina de Energías Renovables se mostraron satisfechos.