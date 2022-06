Las familias celebraron el Día del Padre alrededor de la mesa y en las plazas

El Día del Padre entregó ayer por la tarde escenas de las más tiernas en todas las plazas de la ciudad, con familias disfrutando de un agradable sol de otoño, con niños corriendo detrás de la pelota felices de compartir el tiempo con sus papás. Las redes sociales, al mediodía, reflejaron encuentros familiares a puro afecto, con abrazos y sin barbijos. También hubo aquellos que miraron al cielo y levantaron la copa en recuerdo de quienes partieron y no faltaron los que dieron una vuelta por el cementerio con flores, lágrimas y mal de ausencias, con nostalgia y recuerdos.

En un fin de semana largo, los paseos por la ciudad fueron el común denominador mientras el frío ofreció una pausa para adherir a la celebración. La Plaza 25 de Mayo lució, al igual que el sábado, colmada por familias que mostraban la paz de domingo. El Parquecito de Apadir, la Ciclovía y ese extraño paseo a los costados de la Ruta 34 a la altura de los barrios Villa Aero Club, Brigadier López -en especial donde está el cartel de Rafaela- y Villa Los Álamos concentraban a quienes salieron a pasear. Hubo mates en cantidades industriales en la Placita Elda Massoni y en lo que los chicos denominan campos de las estrellas cerquita de la pista del Aero Club.

Y en las fotos de las redes sociales no faltaron los padres que mostraban los regalos recibidos, esa excusa que forma parte de la reunión dominical alrededor de una mesa. Y papás que una vez más exhibían sus cualidades frente a las parrillas.

Uno de los que posteó un mensaje en redes fue el intendente, Luis Castellano, junto a una foto familiar. "Los de sangre, los de corazón, los que están y los que ya no, feliz día para todos los padres. ¡Disfrutando en familia!", subrayó el titular del Ejecutivo, que cosechó alrededor de 400 Me Gusta y un montón de respuestas con cálidos saludos.

El concejal Leonardo Viotti también posteó sus sensaciones: "Soy agradecido de tener el padre que tengo. Gracias viejo por todo lo que me diste y me enseñaste, junto a mamá. Le hicieron frente a todos los desafíos que la vida les puso, y lo siguen haciendo siempre priorizando la familia. Te Amo Pa!".

El jefe de Gabinete municipal, Marcelo Lombardo, compartió una foto junto a sus padres. "Feliz Día del Padre para todos los que tenemos la dicha de serlo y la enorme fortuna de tener a los nuestros!", sostuvo.



LOS NÚMEROS

Como siempre, detrás de las emociones están los regalos, y a su vez en el fondo está la actividad comercial. Las ventas por el Día del Padre en los comercios minoristas pymes se incrementaron en un 1,4% más que en 2021, en la medición a precios constantes, con Indumentaria y Celulares entre lo más buscado, según reveló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe señaló que “si bien la tasa de crecimiento fue discreta, el 66% de los negocios relevados consideró que sus ventas fueron iguales o mejores a lo esperado”. Además indicó que “el 61,3% de los comercios orientados a esta fecha realizó algún descuento, regalo u ofreció facilidades de pagos, buscando evitar que las subas de precios desalienten la demanda”.

En la comparación anual, lo que más subió fue Indumentaria (+7%), seguido por Equipos periféricos, accesorios y celulares (+6%), Cosméticos y Perfumerías (+4%) y Electrodomésticos, artículos del hogar y equipos de audio y video (+1%). En cambio, bajaron 7% las ventas en Librerías y 6% en Calzado y marroquinería.

Desde la entidad gremial-empresaria aseguraron que “las ventas comenzaron a moverse el jueves, se desaceleraron el viernes con el feriado y recobraron fuerza desde la mañana del sábado, con muchas compras sobre la hora de cierre”.

El ticket promedio de venta este año se ubicó en $6.880, siendo el monto más bajo en Librerías ($2.926) y el más elevado en Electrodomésticos, artículos del hogar y equipos de audio y video ($12.834).

Asimismo en el análisis se remarca que “el fuerte movimiento turístico le restó ventas al comercio minorista, porque en muchas familias el regalo fue “el viaje”. Pero a la vez, permitió dinamizar sectores como el gastronómico, hotelería y servicios vinculados a recreación y cultura”.