Rafaela en Acción continúa en la Plaza de la Bandera

Rafaela en Acción continúa por dos semanas más en la Plaza de la Bandera de barrio Amancay, ubicada en la intersección de Martín Oliver y Miguel de Azcuénaga. Entre los servicios municipales a los que se puede acceder de forma simple, fácil y rápida se encuentran la tramitación del DNI y pasaporte, asesoramiento para confección del currículum vitae y las capacitaciones de empleo que están en marcha. También se imprimen boletas municipales y se puede realizar su pago con tarjeta de débito, se reciben consultas y reclamos del 147, se puede iniciar el trámite de factibilidad, entre muchos otros.

Esta semana, el Quirófano Móvil estará frente a la vecinal de barrio Antártida Argentina (Miguel de Azcuénaga 2143). Allí se pueden acceder a los servicios gratuitos de castración, desparasitación y vacunación para perros y gatos, tanto machos como hembras; y también se entrega cebo. El horario de funcionamiento es de 7:30 a 12:30. Las castraciones son con turno previo al teléfono 3492 – 576962. Cabe aclarar que la casilla se quedará en la plaza junto al dispositivo de Rafaela en Acción para vacunación, desparasitación y entrega de cebo, desde las 9:00 hasta las 12:00.

El Ómnibus Sanitario continuará brindando los siguientes servicios médicos: hisopados, enfermería, atención y educación para pacientes con diabetes, Infectología y atención post COVID, ginecología, ecografías, atención psicológica, electrocardiogramas y nutricionista. Todos son con turno previo al teléfono 3492 - 575917.

En el Punto Verde se reciben los residuos especiales y en el Colectivo Nº 2 se pueden realizar consultas sobre Billetera Santa Fe y la finalización de la educación primaria y secundaria (los viernes de 10:00 a 14:00).



CAJA DE PENSIONES SOCIALES

El jueves 23 de junio, integrantes de la Caja de pensiones sociales de la Provincia atenderán en el horario de 8:00 a 14:00. Recordemos que este organismo se sumó al recorrido en la estación anterior, para detectar los casos de vulnerabilidad que pueden recibir una pensión social no contributiva.

Pueden acceder a este beneficio personas que tengan una incapacidad laboral. También se pensiona a menores de mamás solteras, viudas o separadas que no vivan en concubinato o pareja; mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65 años. Quienes tienen un trabajo formal, como por ejemplo trabajadoras del servicio doméstico, cuyos ingresos sumados a la pensión no superen una pensión provincial que se encuentra en 35 mil pesos, lo pueden tramitar.

El período que transcurre hasta la aprobación del trámite son cinco meses. El beneficio se cobra a través del Banco de Santa Fe con una tarjeta de débito.

La documentación que se debe presentar es muy sencilla: DNI del solicitante, DNI de los convivientes y de los no convivientes con obligación de prestación alimentaria. Aquellos que tengan monotributo social, pueden iniciar este trámite.