Se inauguró la nutrida muestra fotográfica “Presencialidades”

En la delegación santafesina en la CABA, ubicada en 25 de Mayo 178, en pleno microcentro porteño, se inauguró la muestra “Presencialidades”, que exhibe los trabajos de fotógrafas y fotógrafos en el marco del programa Cultura Circular, una iniciativa del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe que busca recorrer con las producciones artísticas locales todo el territorio provincial y nacional.

En la inauguración estuvieron presentes el coordinador del programa Cultura Circular, el músico Héctor Pichi De Benedictis; el curador de la muestra, Héctor Río; y la fotógrafa santafesina Carolina Tarré, y los fotógrafos Jesú Antuña y Roberto Guidotti, entre otras y otros.

La anfitriona, Candelaria González del Pino, secretaria de Gestión Federal de la provincia, abrió la presentación, y ante la consulta de la prensa expresó: “Esta muestra inicia su camino aquí, y como dice el gobernador Omar Perotti, necesitamos mostrar todo lo que Santa Fe tiene para dar, ya sea al resto de la provincia y a toda la Argentina.

Por su parte, Río destacó que “es la primera muestra fotográfica del programa Cultura Circular, del Ministerio de Cultura, un proyecto que se empezó a plasmar hace un par de años, y se trata de visualizar el trabajo que vienen haciendo los artistas visuales”.

Asimismo, el curador de la muestra subrayó el hecho de que “entre tantos artistas emergentes muy jóvenes, que están haciendo cosas muy buenas en el ámbito visual, también se encuentran los maestros y maestras de la fotografía santafesina”.

A su vez, la fotógrafa Carolina Tarré, de la ciudad de Santa Fe, señaló: “Es una muestra maravillosa, llena de compañeros y compañeras, y también está bueno que haya gente de otras localidades, no sólo de Rosario y Santa Fe, y está buena la idea de que la muestra vaya recorriendo ciudades y pueblos, así podemos mostrar nuestro trabajo por toda la provincia”.

Finalmente, De Benedictis remarcó que “«Presencialidades» es la primera muestra colectiva que hace el Ministerio de Cultura para circular por toda la provincia y la Argentina”, e indicó que “la opción más importante es llevarla a distintas ciudades de Santa Fe y pueblos donde a lo mejor no ha llegado nunca una muestra”.

En torno de llegar a esos lugares remotos, el músico enfatizó: “Vamos a intentarlo, porque no es fácil, pero ése el rol del Estado, y una de las premisas del ministro Jorge Llonch es eso, que el Estado difunda el laburo de los creadores”.

El coordinador cerró diciendo que “es distinto que sea una muestra del Estado que una del sector privado, que hasta elige lo que se puede vender; en cambio el Estado muestra todo lo que hay, y después el público, los compradores, decidirán qué es lo que les gusta, pero el Estado no puede olvidarse de promocionar la actividad de los creadores”.