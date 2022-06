La Orquesta Municipal de Tango presenta el musical “Andá a cantarle a Gardel”

El espectáculo introducirá al público en la vida y obra de Carlos Gardel. A través de los recuerdos de José Razzano, (interpretado por el actor Nicolás Monutti) desanda los momentos cruciales de su vida: la infancia, la formación del dúo Gardel-Razzano, la grabación del primer tango-canción, el cine, la sociedad artística con Alfredo Le Pera, hasta su trágica muerte. La música y el canto son el hilo conductor de estos recuerdos y emociona con sus memorables creaciones como “Volver”, “Mi Buenos Aires Querido”, “Melodía de Arrabal”, “El día que me quieras”, entre otros. Las intérpretes que darán vida a este repertorio son cantantes de distintos puntos de la provincia: Verónica Marchetti, de Rosario; Andrea Eletti, de Santa Fe; Luisina Mathieu, de Reconquista; y Macarena Vera, de Rafaela.

En diálogo con Claudio Duverne, quien se encargará del piano, la dirección y los arreglos, nos comenta: “La idea de este espectáculo surgió cuando el Centro Cultural Provincial de Santa Fe abrió una convocatoria para programar la sala en el primer semestre de este año. Había que mandar propuestas y ellos brindaban el espacio. A mí se me ocurrió pedir la sala el 24 de junio, que se celebra el Día del Cantor Nacional, fecha en que se recuerda el fallecimiento de Gardel. Ahora que lo logramos, tenemos la idea de llevar este espectáculo a diferentes puntos de la provincia”.

Es por eso que también tendrán la oportunidad de presentarse en Santa Fe, el próximo viernes, en la sala del Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo. “Para nosotros es un desafío y estamos con muchas ganas de ir para mostrar el trabajo que hacemos, ante un público que quizás aún no nos conoce. Estamos con mucha expectativa para presentar este espectáculo y que le guste a la gente. Hace poco estuvimos en Rosario y quedamos muy contentos; el público escuchó una orquesta nueva y aplaudió, recibimos muchas felicitaciones. Ojalá pase lo mismo en Santa Fe, que sea una ciudad más a la que podamos ir seguido a tocar”, concluye Claudio.

A la propuesta se sumará también el artista plástico rafaelino, Daniel Spilotti, con una muestra temática sobre Carlos Gardel en el hall del Cine Belgrano.

Una gran orquesta, cuatro cantantes y un actor se unen en escena el próximo jueves, para llevar a cabo un homenaje apasionante y conmovedor.



Ficha Artística

Actor: Nicolás Monutti

Dirección de actuación: Silvina Fernández

Cantantes: Andrea Eletti, Verónica Marchetti, Luisina Mathieu, Macarena Vera.



Orquesta Municipal de Tango de la ciudad de Rafaela

Violines: Melania Yossen y Yonatan Santillán

Viola: Matías Rodriguez

Violonchelo: Betina Scalenghe

Bandoneones: Germán Domenichini y Emanuel Onisinchuk

Contrabajo: Marcelo Actis

Piano, dirección y arreglos: Claudio Duverne