De cal y de arena con los resultados ajenos

Este domingo continuó la 20ª fecha de la Primera Nacional con un par de encuentros a los que estuvo atento Atlético de Rafaela ya que involucraban a otros equipos que ocupan la parte baja de la tabla de posiciones.

En ese aspecto, el dato positivo fue la caída de Tristán Suárez en Puerto Madryn ante el local Guillermo Brown por 1 a 0. Justamente un ex Atlético, Renso Pérez, le dio el triunfo al elenco chubutense. De esta manera, ahora la Crema le lleva cinco puntos al elenco de Ezeiza, y en el peor de los casos sabe que si el domingo pierde cuando lo visite desde las 18 no será superado, pero lógicamente esa no debería ser la lectura que se haga en lo previo. Sobre todo porque Tristán Suárez -dirigido por Juan Manuel Llop, ex DT celeste- ya quedó libre, a diferencia del equipo rafaelino.

El otro resultado no fue bueno, porque San Telmo se impuso como local a Quilmes por 3 a 2 y dejó entonces a la Crema en el puesto 34. Fue clave el debut el refuerzo traído por el equipo de la isla Maciel, Juan Cruz Zurbriggen. El delantero oriundo de Estación Clucellas fue cedido a préstamo por Colón de Santa Fe (sin cargo y por 18 meses) para ir tomando rodaje y en este primer partido anotó un doblete. El otro gol fue de Alexander Zurita. Para Quilmes, que jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre menos por la expulsión de Emanuel Moreno, convirtieron Mauro Molina y Julián Bonetto.



OTROS RESULTADOS

San Martín de San Juan 1 (Francisco Ramirez) - Ferro Carril Oeste 0; Gimnasia y Esgrima de Jujuy 3 (Guillermo Cosaro, Leandro González y Matías Palavecino -p-) - Temperley 0; Belgrano 0 - Estudiantes de Río Cuarto 0 y Güemes 1 (Enzo López) - Almagro 2 (Emanuel Mercado y Nicolás Servetto).

La jornada continuará hoy con: Atlanta - Mitre (Santiago del Estero), a las 15; y Brown (Adrogué) - Defensores de Belgrano, a las 15.30 (TyC Sports). Libre: Flandria.



ANTECEDENTE FAVORABLE

La última victoria de visitante de Atlético fue justamente ante Tristán Suárez, el 25 de septiembre del año pasado, por 2 a 1 con goles de Guillermo Funes y Claudio Bieler. Desde ese partido pasaron trece encuentros fuera del Monumental sin triunfos. Recordemos que ahora lleva una decena de presentaciones en general sin victorias.

La Crema iniciará hoy la semana de entrenamientos a partir de las 9 en el predio "Tito Bartomioli".