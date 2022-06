Federal A: se afirma Racing

Racing de Córdoba goleó como local a San Martín de Formosa por 4 a 1 y se afirmó en la cima de las posiciones de la Zona B del torneo Federal A de fútbol, tras completarse con este partido la decimocuarta fecha del certamen que otorgará un ascenso para la Primera Nacional en la próxima temporada.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Miguel Sancho, en el barrio de Nueva Italia, y los tantos de la "Academia" fueron anotados por Alan Murialdo (40m. PT), Franco García (45m. PT), Juan Fernando Alfaro (38m. ST) y Marcos Figueroa (44m. ST); mientras que Lucas Bazán (31m. PT) había puesto en ventaja al conjunto formoseño. Con esta victoria, Racing llegó a las 31 unidades y se distanció a 5 del escolta Central Norte de Salta; al tiempo que San Martín de Formosa se quedó con 21 puntos y en la sexta ubicación.

Recordemos que por esta jornada, el viernes Unión de Sunchales perdió en Gualeguaychú por 2 a 1.

Posiciones: Racing de Córdoba 31 puntos; Central Norte de Salta 26; Sarmiento de Resistencia 24; Crucero del Norte de Posadas 22; Douglas Haig de Pergamino, San Martín de Formosa y Sportivo Las Parejas 21; Gimnasia y Tiro de Salta 20; Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 16; Sportivo Belgrano de San Francisco y Unión Sunchales 15; Boca Unidos de Corrientes 14; Defensores de Pronunciamiento y Juventud Antoniana de Salta 13; Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 12; Atlético Paraná 11; y Juventud Unida de Gualeguaychú 10.

La fecha 15ª se jugará entre semana con este programa: miércoles a las 16, Atlético Paraná vs. Boca Unidos; 19.30 Sp. Las Parejas vs. Juventud Antoniana; a las 20 Unión de Sunchales vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay (Guillermo González, de Resistencia); 20.30 Defensores de Villa Ramallo vs. Douglas Haig; 21.30 Gimnasia y Tiro de Salta vs. Juventud de Gualeguaychú.

Jueves: 14 Defensores de Pronunciamiento vs. Racing de Córdoba; 16 San Martín de Formosa vs. Sp. Belgrano de San Francisco y 22 Central Norte de Salta vs. Sarmiento de Resistencia. Libre: Crucero del Norte.