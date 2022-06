Ferro goleó a Florida y Brown venció a Tacural

Este domingo se disputaron los dos partidos que completaron la 1ª fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, que tuvo el grueso de la programación entre jueves y viernes.

Ferrocarril del Estado goleó a Florida de Clucellas por 4 a 0 como local, mientras que Brown de San Vicente superó también en su reducto a Deportivo Tacural por 2 a 0, en el debut de César Riberi como entrenador.

Este es el detalle:



FERRO..........4

FLORIDA.....0

Cancha: Ferrocarril del Estado. Arbitro: Guillermo Tartaglia. Reserva: Ferro 2 - Florida 0.

Goles: PT, 10' Matías Clemenz (F), 28' Lucas Quiroz -p- (F); ST, 10' Lucas Quiroz (F) y 50' Matías Clemenz (F).

BROWN...............2

DEP. TACURAL...0

Cancha: Brown de San Vicente. Arbitro: Ariel Gorlino. Reserva: 2-2.

Goles: ST, 31' Facundo Manassero (B) y 36' César Berazategui (B).



POSICIONES

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Ferrocarril del Estado, Deportivo Ramona, Atlético María Juana, Ben Hur, Atlético y Peñarol 3 puntos; Deportivo Aldao, Quilmes, 9 de Julio y Unión 1; Bochófilo Bochazo, Sportivo Norte, Libertad, Argentino de Vila, Talleres de María Juana y Florida 0.

En la próxima fecha (2ª) jugarán: Brown vs. B. Bochazo; Dep. Tacural vs. Unión; 9 de Julio vs. Dep. Aldao; Argentino Quilmes vs. Atlético María Juana; Argentino de Vila vs. Ferro; Florida vs. Dep. Ramona; Talleres vs. Sp. Norte; Atlético Rafaela vs. Ben Hur y Libertad vs. Peñarol.