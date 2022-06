Dan por hecha la venta de Castro a Alemania

Newell's Old Boys de Rosario vendió el pase del enganche Nicolás Castro a Eintracht Frankfurt de Alemania, confirmó ayer a Télam una fuente vinculada a las negociaciones."Newell's vendió la totalidad del pase de Castro y le quedará una plusvalía", abundó el vocero "rojinegro".

El pase del rafaelino Castro, de 21 años, se realizó en una cifra cercana a los 4 millones de euros, de los cuales Newell's posee el 80 por ciento y el 20 restante le pertenece al Club 9 de Julio de Rafaela. Los directivos del club del Parque Independencia esperan esta semana la llegada del volante colombiano Fabián Ángel, de Junior de Barranquilla, club al que le comprarán una parte de los derechos, valuada en algo más de un millón de dólares.

Dadas las cifras que se manejan extraoficialmente en la transacción, la institución rafaelina podría embolsar entre 700.000 y 800.000 dólares, aunque hasta que no se concrete oficialmente seguramente no habrá precisiones.