Acosta dejó sin nada a Colón

Lanús se impuso ayer por 1 a 0 sobre Colón de Santa Fe en el estadio Néstor Díaz Pérez, pese a que terminó el partido con diez jugadores, por la cuarta fecha del torneo de la Liga Profesional. En una primera parte carente de fútbol y emociones, la situación más clara estuvo en los pies de Ramón "Wanchope" Ábila, quien estrelló un remate en el palo que pudo haber sido la apertura del marcador en un pobre desarrollo del juego.

En el complemento, nuevamente falló Ábila en las mejores aproximaciones del "Sabalero", que a los 23 minutos se quedó con un hombre de más por una infantil expulsión de Alexander Bernabei, que le dio un cabezazo a Augusto Schott delante del árbitro Leandro Rey Hilfer. No obstante, la tarjeta roja de Bernabei motivó al "Granate" y a los 39 minutos, de la mano del histórico Lautaro Acosta, logró romper el cero para conseguir su primer triunfo.

Esta fue la síntesis: Estadio: Néstor Díaz Pérez. Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Silvio Trucco.

Lanús: Fernando Monetti; Brian Aguirre, Matías Pérez, Diego Braghieri, Alexander Bernabei; Maximiliano González, Tomás Belmonte, Ángel González (Mateo Sanabria, Yonatan Cabral), Lucas Varaldo (Pasquini), José Sand (Caraballo) y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

Colón: Leonardo Burián; Augusto Schott (Meza), Lucas Acevedo, Joaquín Novillo, Andrew Teuten (Farioli); Federico Lértora, Santiago Pierotti (Luis Rodriguez), Juan Álvarez (Sánchez Miño), Christian Bernardi (Aliendro); Facundo Farías y Ramón Ábila. DT: Julio César Falcioni.

Goles en el segundo tiempo: 39m. Lautaro Acosta (L).

Incidencias en el segundo tiempo: 23m. Expulsado Alexander Bernabei (L).



NO MOVIERON EL CERO

Huracán igualó sin goles con Atlético Tucumán en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El "Globo" fue superior en la etapa inicial pero no lo supo capitalizar en el arco de un incómodo rival, cuyo objetivo principal fue sostener la igualdad.

El que pudo ganar fue Banfield, que se impuso por 1 a 0 sobre Tigre en el estadio José Dellagiovanna. Jesús Dátolo aprovechó un rebote en el área rival y con su pierna derecha envió la pelota hacia la red para abrir el marcador a los 37 minutos del complemento.