River volvió al gol frente a Unión

River dejó en el olvido la mala racha sin convertir tantos y se destapó con una goleada frente a Unión de Santa Fe por 5 a 1 en un atractivo encuentro disputado ayer en el estadio 15 de abril, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Profesional. Braian Romero, a los 15 minutos del primer tiempo, y en el complemento, Enzo Fernández, a los 15: Julián Álvarez con un doblete, a los 27 y 49, y Agustín Palavecino, a los 42, le dieron el triunfo al equipo "Millonario". Por su parte, Mariano Peralta Bauer, a los 33 minutos del segundo tiempo, marcó el descuento para el "Tatengue".

Estadio: "15 de Abril". Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Hernán Mastrángelo.

Unión: Santiago Mele; Federico Vera (Gerometta), Franco Calderon, Diego Polenta, Claudio Corvalán; Mariano Peralta Bauer, Enzo Roldán (Gallegos), Juan Nardoni, Imanol Machuca (Juárez); Mauro Luna Diale (Cañete) y Kevin Zenón (Esquivel). DT: Gustavo Munúa.

River: Franco Armani; Marcelo Herrera (Mamanna), Leandro González Pirez, Héctor Martínez, Elías Gómez; Nicolás De La Cruz (Palavecino), Enzo Pérez, José Paradela (Barco), Enzo Fernandez; Braian Romero y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



LUNES CON 5 PARTIDOS

Este lunes continuará la jornada con cinco encuentros: a las 16.30 Godoy Cruz vs. Defensa y Justicia (Andrés Gariano); a las 19 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Racing (Yael Falcón Pérez) y Vélez vs. Rosario Central (Fernando Espinosa); a las 21.30 Newell's Old Boys de Rosario vs. Argentinos Juniors (Nicolás Lamolina) e Independiente vs. Estudiantes de La Plata (Hernán Mastrángelo).