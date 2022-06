Proponen visitas al Museo de Malvinas

Los Concejales Lisandro Mársico y Miguel Destéfanis ingresaron al Cuerpo legislativo un Proyecto de Resolución por el que solicitan al Ministerio de Educación de la Provincia que se organicen recorridos por el Museo del Centro de Ex combatientes de Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos.

Las visitas apuntan a los alumnos de establecimientos educativos primarios de la ciudad y la región.

Con este fin, antes de presentar la iniciativa, se entrevistaron con el Secretario de la entidad, Marcelo Pomba, quien les comentó que “desde el año 1991 existe un Centro de Ex Combatientes en Malvinas; con dedicación y constancia logramos armar un Museo con objetos relacionados a la histórica gesta, el cual funciona desde el 02 de Abril del año 2013 y velamos día tras día por mantener vivo ese recuerdo y por conservar latente el sentimiento por Malvinas”.

“Si bien, Escuelas de nuestra Ciudad y de otras poblaciones, vienen a visitarlo, no existe un programa de recorridos organizado para los alumnos de los colegios primarios de Rafaela y de los municipios y comunas vecinas” informó el Concejal Lisandro Mársico

“Sería de suma importancia para los estudiantes de las escuelas primarias de Rafaela y de la región, poder visitar el Museo, guiados por los mismos ex combatientes de Malvinas escuchando, a su vez, su testimonio y la experiencia vivida hace 40 años” manifestó el edil Miguel Destéfanis.

“La lucha por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y la contribución permanente al debate abierto sobre el extraordinario impacto de la guerra en la democracia recuperada, desde 1983 hasta el presente, forman parte de un compromiso irrenunciable para cada uno de los argentinos y que podamos trasmitir lo sucedido a través de nuestros relatos sería de gran trascendencia para los alumnos” sostuvo Pomba.

“La Guerra de Malvinas fue un punto de inflexión que marcó dolorosamente la historia argentina. La experiencia vivida y contada por las mismas personas que participaron del conflicto constituye un ejercicio de memoria colectiva, una estela en el tiempo que incluye la identidad de los jóvenes que combatieron y de los cientos que perdieron la vida” finalizó Mársico.