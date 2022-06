Empresas santafesinas destacaron el respaldo de la Provincia en Agroactiva

La reciente Agroactiva 2022 sigue generando repercusiones positivas en el foro agroindustrial y comercial santafesino. En particular, la participación de Santa Fe sumó elogios por la dimensión de su stand institucional y la calidad de los servicios ofrecidos.

La provincia contó con un predio de seis lotes que sumaron un total de 13.800 metros cuadrados, en el que 150 pymes pudieron exhibir sus producciones. A la habitual calidad que mostraron sus firmas agroindustriales, se sumaron destacadas exposiciones de los desarrolladores Agtech, que contaron con un espacio temático exclusivo; y de los emprendedores tecnológicos, alimenticios y artesanos, que también dispusieron de una carpa propia.

Tras la realización de la feria, el Ministerio de Producción difundió una encuesta que arrojó máximos resultados de satisfacción por parte de las empresas santafesinas que participaron en el stand de la provincia: el 83,2% calificó la participación oficial de Santa Fe como excelente y un 15,9% como muy buena, acumulando cerca de un 100% de evaluaciones positivas.

El ministro de Producción, Daniel Costamagna, manifestó su beneplácito con la evaluación recibida de parte de los participantes: “Para nosotros, es un orgullo poder colaborar con los empresarios y emprendedores para que puedan hacer buenos negocios. En ese sentido, Agroactiva es una vidriera impresionante, y nosotros trasladamos nuestro gabinete a ese lugar para poner las herramientas de articulación al servicio del sector privado”.

Casi la mitad de los expositores del stand institucional de Santa Fe fueron pequeñas y medianas empresas metalmecánicas familiares, dedicadas a la fabricación de piezas y herramientas para el agro y para otros rubros industriales. Entre ellas estuvo el Taller Metalúrgico Cero, firma radicada en Montes de Oca y especializada en fabricar equipos para la logística agrícola.

Hugo Marengo, uno de los socios titulares, ponderó la experiencia positiva que significó haber participado de Agroactiva: "Este año fue algo inusual la cantidad de personas que nos solicitaron presupuestos y los negocios que concretamos. No llegamos a desarmar nuestro stand y ya nos estaban llamando, algo que en ediciones anteriores había llevado algunos días. En esos cuatro días concretamos un caudal de contactos y ventas que nos habría requerido dos meses de trabajo en condiciones habituales", aseveró.

A la par de su notable desempeño en la actividad agroindustrial, viene creciendo en Santa Fe un fuerte ecosistema basado en el desarrollo Agtech. El stand provincial dispuso de un espacio especialmente dedicado a estas empresas tecnológicas, entre las que se encontró Muu Mercado Digital Ganadero. Uno de sus titulares, Martín Fabre, manifestó que “fue una experiencia muy linda. Nunca habíamos participado con un stand. Solo habíamos hecho visitas de forma particular. Gracias a la Provincia pudimos instalar nuestro espacio y nos encontramos con gente de todo el país que nos vino a contar que usaba nuestra aplicación. Eso fue una inyección para seguir adelante con nuestro proyecto. Muchas veces, al estar encerrados en una oficina, no dimensionamos que logramos llegar a todo el país”.

Sobre su participación en la muestra, aseguró que “quizá no fue tan notorio el crecimiento en cantidad de descargas o productores adheridos, pero sí hubo mucha interacción. En el espacio Agtech nos relacionamos con empresas que hacen tecnología para el agro, y eso estuvo muy bien porque haces nuevos contactos, escuchas sus proyectos y generas vínculos”.



ARTESANÍA Y ALIMENTOS

En el stand provincial hubo también espacio para que pequeños y medianos emprendedores dedicados a la elaboración de artesanías y alimentos expongan sus productos a los miles de visitantes que tuvo la feria durante los cuatro días. Danilo González, a cargo de Canai Artesanías, manifestó que “la ganancia que obtuve en esa semana iguala a la de dos meses comunes”.

Este emprendimiento, nacido en Rafaela hace más de 15 años, se dedica a la fabricación de utensilios y muebles rústicos con maderas como lapacho y algarrobo. En esta edición, González aseguró haber vendido un 30% por encima de sus expectativas, y fueron las tablas y platos los productos con mayor salida.

También, Stella Maris Gastricini, titular de La Casona de Stella, afirmó haber tenido una grata experiencia comercial durante Agroactiva. Su emprendimiento familiar, originado en la ciudad de Santa Fe en el año 2007, se dedica a la elaboración de mermeladas, quesos y dulces, entre otras delicatessen. “Trabajamos muy bien y conseguimos contactos de negocios. Este tipo de eventos permite que la gente nos vea, nos conozca y sucede que muchas veces nos buscan y nos vuelven a elegir. Además, Agroactiva es distinta porque tiene visitantes de todo el país. Es sin dudas, la feria en la que más vendemos”, dijo.