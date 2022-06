Gran goleada de All Boys

All Boys goleó ayer de local a Nueva Chicago, 3 a 0, y ubicó en el tercer lugar de la Primera Nacional en uno de los encuentros que le dieron continuidad a la 20ª fecha del principal torneo del ascenso. El delantero Octavio Bianchi marcó un doblete (8 y 34 m. ST) y el defensor Ignacio Vázquez (10m. ST) convirtió el tercero para el equipo de Floresta. El equipo visitante se quedó con 10 jugadores a raíz de que a los 36 minutos del primer tiempo fue expulsado el delantero Paul Charpentier, roja directa por decisión del árbitro rafaelino Silvio Trucco.

Los demás resultados fueron: Estudiantes 1 (Facundo Pereyra -p-) - Sacachispas 1 (Bodencer); Almirante Brown 1 (Leandro Guzmán) - Dep. Morón 1 (Cristian Broggi); V. Dálmine 3 (Valentín Albano, Fernando Moreyra y Rocaniere e/c) - Dep. Madryn 3 (R. Castillo, Mauricio Mansilla y Andrés Lloi); Riestra 3 (Lázaro Romero -2- y Samuel Portillo) - Alvarado 0; Gimnasia (M) 1 (Mariano Barbieri) - Dep. Maipú 1 (Fausto Montero); Chaco For Ever 1 (Martín Garnerone) - Indep. Rivadavia 1 (Matías Quiroga) y Chacarita 0 - San Martín de Tucumán 0.

Este domingo jugarán: San Martín (San Juan) - Ferro, 11 horas; San Telmo - Quilmes, 13:45 (TyC Sports); Gimnasia (Jujuy) - Temperley y Brown (Puerto Madryn) - Tristán Suárez, 15; Belgrano - Estudiantes (Río Cuarto), 15:50 (TyC Sports) y Güemes (Santiago del Estero) - Almagro, 19.

Lunes: Atlanta - Mitre (Santiago del Estero), 15; y Brown (Adrogué) - Defensores de Belgrano, 15.30 (TyC Sports). Libre: Flandria.