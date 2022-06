Justificación del rechazo al pedido de la oposición

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, afirmó que el Gobierno se negó al pedido de la oposición de que funcionarios nacionales explicaran en el Congreso la situación del avión venezolano para "no prestarse al circo" y reclamó que el debate "sea un poquito más moderado".

"Somos dirigentes políticos que tenemos muchos años encima. ¿Nos vamos a prestar al circo? Si me dicen que vamos a ir al Congreso y va a haber una cantidad de preguntas ordenadas y nos vamos a escuchar...", sostuvo al ser consultado sobre el rechazo al planteo de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados.

Tras subrayar que la situación originada a partir de la llegada del avión de Emtrasur Cargo con tripulantes venezolanos e iraníes se encuentra en manos de la Justicia, remarcó que "a nadie se le escapó la tortuga" al dejar ingresar la aeronave.

Finalmente, el titular del organismo espía explicó que la petrolera YPF no le cargó nafta al Boeing 747-300M porque "resguardó sus propios intereses porque opera en Estados Unidos".