Reconoció cuáles son las fallas del programa

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente Alberto Fernández reconoció que el programa económico "está fallando en la distribución" y afirmó que esa es su "mayor obsesión", al tiempo que indicó que espera que de cara a 2023 "dentro del espacio nacional y popular haya un debate racional sobre lo que se quiere ser".

"La producción argentina está volando, tenemos récord de producción industrial. La producción anda bien, el empleo también anda bien, incluido el informal", sostuvo el mandatario.

El jefe de Estado continuó con su análisis de la marcha de la gestión: "¿Dónde está fallando el programa? En la distribución. Justamente en la distribución es donde el salario crece y el bolsillo se llena de plata. Esa es nuestra mayor obsesión hoy".

En ese sentido, Alberto Fernández indicó que "es cierto que los salarios reales todavía están bajos".

Al referirse a la segmentación de tarifas, el Presidente defendió la iniciativa y señaló: "Que los ricos paguen lo que tengan que pagar y démosle a los más vulnerables lo que necesitan. Ése es el sentido de la segmentación. Los que tienen plata van a pagar lo que corresponde".

Respecto al proyecto de renta inesperada, consideró que "debe ser aprobado" y contó: "En la Cumbre de las Américas, Biden me dijo que él la está impulsando. El mundo está caminando hacia ese lado".

Por otra parte, el mandatario analizó el crecimiento de los espacios de derecha en el mundo y afirmó que "como consecuencia de la pandemia hay un estado de conmoción social en la gente muy serio".

"La Argentina no está teniendo un problema institucional, sino que tiene uno de naturaleza económica, política, en parte derivada de la condición interna, que también se ve alterada por la gran crisis mundial que estamos viviendo. No tomamos dimensión de lo que vivimos", agregó.

Además, al hablar sobre las elecciones de 2023, analizó: "La gente finalmente va a entender esta conmoción que vivimos, va a pasar, y va a ver quién dijo la verdad y quién mintió. Ahora se dan cuenta de que las vacunas no eran veneno, que a nadie le faltaron vacunas, que la economía poco a poco se recupera".

Al ser consultado sobre si buscará un nuevo mandato al frente de la Casa Rosada, planteó: "Voy a trabajar para que no vuelvan los que hicieron el mayor daño que yo recuerde a la Argentina y también voy a trabajar para que dentro del espacio nacional y popular nos demos un debate racional sobre lo que queremos ser".