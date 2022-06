La Provincia capacita en oficios para dar respuesta a la demanda de empresas

El gobernador Omar Perotti reveló que Santa Fe es actualmente la provincia con mayores indicadores de inversión, producción y trabajo registrado en el país, y dio a conocer que ante la demanda de las empresas por la expansión económica se han implementado siete programas y 350 cursos para capacitar y mejorar la empleabilidad y calificación técnica de los trabajadores y trabajadoras.

Destacó el gobernador que el sector agroindustrial y agroalimentario están en plena potencialidad y que eso ha generado una creciente demanda por parte de empresas de la provincia de personal para diferentes oficios. Ante esa situación, el gobierno de Santa Fe puso en marcha diversas acciones.

A través de dos ministerios: de Producción, Ciencia y Tecnología, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, se implementaron varias líneas de formación desarrolladas mediante 350 cursos, que alcanzaron ya a 6900 participantes, con una inversión total por parte del estado provincial de $57.803.047.

“Es indudable que estamos en un momento de expansión económica y de generación de puestos de trabajo”, expresó el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri. Por su parte, el ministro Daniel Costamagna ponderó que “desde el gobierno provincial estamos adoptando políticas para apoyar a las empresas en esta coyuntura actual, de alta demanda de operarios ante el crecimiento del sector, a través de capacitaciones que ponemos a disposición atacando la demanda. Queremos resolver las necesidades que tiene el sector privado y dotarlo de personal más calificado en los diferentes oficios".

Pusineri acotó que “en los encuentros que mantenemos con empresas y sindicatos surge cada vez más la necesidad de contar con personal con conocimiento de oficios o con saberes incorporados. Esto no solo se da en el marco de las industrias, sino también en servicios, gastronomía o construcción. El elemento distintivo es que hemos armado capacitaciones específicas en función de los requerimientos que las y los empresarios nos manifiestan. Muchas de las capacitaciones se dictan dentro de las empresas y esto facilita la incorporación efectiva de los participantes al término de la misma“.



EJEMPLOS DE FORMACIÓN

E INSERCIÓN LABORAL

Un ejemplo es el caso de las actividades implementadas en parques y áreas industriales, donde la formación combina instancias de capacitación dentro de las propias instalaciones industriales, con ayudas económicas directas a los empleadores, a fin de facilitar la posterior inserción laboral de las y los participantes capacitados.

En Las Parejas se llevan adelante cursos de “Soldadura por arco eléctrico” implementados con la Fundación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Regional (CIDETER), mientras que hace algunos meses se desarrolló junto a CAMSFE un “Curso de Electricidad Industrial”, especialmente dirigido a un grupo de 14 mujeres en las instalaciones del Parque Industrial Sauce Viejo.

En esta misma línea, se destacan las experiencias llevadas adelante durante el 2021 en el Taller Ocupacional José Censabella (Parque Industrial de Alvear), donde cuatro grupos conformados por jóvenes participantes del Programa Santa Fe Más se capacitaron en “Soldadura por proceso SMAW” o el curso de “soldadura con electrodo” implementado junto a la Cámara de Industrias Metalúrgicas del Centro de la Provincia de Santa Fe (CEFOSE) en la ciudad de Gálvez.

También se desarrollan acciones conjuntas con el Ministerio de Desarrollo Social, como el programa “Formación para la inserción laboral”, y con la cartera de Educación en lo que respecta a los Institutos de Formación Profesional o el proyecto de Bachillerato Técnico. A través de la Escuela de Oficios Artísticos se articulan espacios formativos con el Ministerio de Cultura.

La oferta general de capacitaciones, que se diseña junto a sindicatos, cámaras empresariales, municipalidades, comunas, asociaciones y cooperativas, se renueva de manera bimestral. Las temáticas son muy diversas y abarcan: administración y contabilidad; actividades agropecuarias, industria 4.0; construcción; cuidado de niñas, niños y adultos; diseño y confección de indumentaria; marketing y comunicación; oficios tradicionales y no tradicionales, empleos verdes, entre otras. Las propuestas combinan cursos con modalidad presencial, virtual y bimodales, de manera que puedan ser accesibles desde todas las localidades provinciales.



PROGRAMAS DISPONIBLES

En la provincia de Santa Fe hay siete programas en marcha para fomentar y capacitar en empleos: Este es el detalle:

1. Primer Empleo: programa de fomento para la contratación de trabajadores/as de entre 18 y 30 años, en el cual se otorga al empleador una ayuda económica por cada trabajador/a contratado y adherido al programa, hasta el 85% del salario mínimo, vital y móvil vigente.

2. Prácticas Laborales: brinda a personas desocupadas la posibilidad de realizar una experiencia de formación laboral en empresas. Los participantes perciben un estímulo económico de hasta el cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo, vital y móvil durante el período de capacitación.

3. Santa Fe Capacita: aporte no reintegrable (ANR) para capacitaciones surgidas de proyectos presentados por municipios, comunas, organizaciones empresariales y/o de la sociedad civil, destinados a santafesinas y santafesinos mayores de 16 años. Ejemplos de cursos: Operario Metalmecánico Básico, Electricidad, Soldadura, entre otros.

4. Mejora de la Competitividad Industrial: aporte no reintegrable (ANR) para capacitaciones a demanda según las necesidades de mandos medios o superiores de Pymes industriales. Ejemplos de cursos: Gestión de Costos, Coaching para mandos medios, Normas Iram (Calidad), Marketing Digital, entre otros.

5. Educación para el Mundo Laboral: aporte no reintegrable (ANR) para capacitaciones destinadas a mejorar y potenciar las capacidades y destrezas de operarias/os técnicas/os y/o administrativas/os de empresas PyMES. Ejemplos de cursos: Operación de Autoelevador, Soldadura, Electricidad Industrial, Diseño en digital, Mantenimiento Industrial, Programación de Máquina, entre otros.

6. Formación para la inserción laboral: son talleres coordinados con el Ministerio de Desarrollo Social que propician la revinculación de jóvenes entre 16 y 30 años con el sistema educativo formal para que puedan terminar sus estudios primarios y secundarios, al tiempo que acompañarlos en la constitución de unidades productivas y cooperativas y/o articular con el sector privado prácticas laborales.

7. Trabajo colaborativo con áreas de Educación Técnica Profesional: tiene el fin de fortalecer el entramado educativo profesional como nexo en la industria santafesina para el desarrollo de nuevos recursos humanos y/o emprendedores. Se utilizan las Aulas Taller Móvil (ATM) para brindar capacitaciones en lugares que no cuentan con instalaciones. Se generan articulaciones con los Institutos de Formación Profesional y con el Proyecto “Bachillerato Técnico”.