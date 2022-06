Ciclista murió tras choque en acceso a Colonia Cello

A las 19.00 de la jornada del viernes, personal policial de la Subcomisaría Nº 22 de Colonia Cello recibió un llamado informando sobre que acababa de ocurrir un accidente de tránsito un kilómetro hacia el norte de la rotonda de acceso a la localidad de Colonia Cello -Departamento Castellanos-, sobre la Ruta Provincial Nº 20.

Protagonizaron el siniestro vial un automóvil Renault Scenic, conducido por un hombre de 50 años, vecino de la ciudad de San Francisco; y una bicicleta al mando de Gustavo Daniel Acastello, de 43 años, domiciliado en zona urbana de Colonia Cello.

De inmediato se comisionó al lugar del suceso vial una ambulancia de la localidad de Santa Clara de Saguier -por razones de proximidad-, indicando el paramédico a cargo, que Gustavo Acastello no presentaba signos vitales.

Al tanto de la situación el fiscal de turno, Dr. Martín Castellano, este impartió directivas a seguir, comisionando al lugar a personal de Policía Científica y médico policial quien formalizó el acta de deceso. Asimismo se procedió a la toma de humor vítreo del occiso para su posterior análisis bioquímico, iniciándose un legajo de investigación penal con la calificación provisoria de "homicidio culposo en accidente de tránsito".

Por último llegó al lugar la Morguera de Bomberos Zapadores, quienes trasladaron el cuerpo hasta la Morgue Judicial de esta ciudad de Rafaela.



OTRO FALLECIDO

EN PANAMERICANA

Un camión volcó ayer a la madrugada en el kilómetro 77 de la Panamericana a la altura del partido bonaerense de Campana y el chofer falleció en el acto.

Según se informó, el camión de gran porte transitaba por la Panamericana con destino a la provincia de Córdoba, pero alrededor de las 2.00, el chofer habría decidido regresar por un desperfecto mecánico y por motivos que aún se desconocen, volcó y el conductor murió en el lugar.

Tras el vuelco, el camión que transportaba productos de supermercados quedó totalmente cruzado sobre la calzada, por lo que el tránsito permanecía cortado, mano a Capital Federal, este sábado durante las primeras horas de la mañana. En el lugar trabajaba personal de la Autopista del Sol, bomberos, médicos y policías del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Los efectivos policiales custodiaban la carga que quedó desparramada en el lugar ya que tras el vuelco varias personas se acercaron para intentar llevársela.

Un empleado de la empresa de transporte a la que pertenecía el camión comentó en declaraciones al canal de noticias TN que él estaba al tanto que el chofer estaba regresando a Capital por un desperfecto mecánico.

"Dijo que le fallaba el alternador y volvía de arreglar el semi pero que eso no es que no le permitía circular, quizás se durmió o se distrajo, no sé", comentó el empleado que trabajaba en la remoción de la mercadería. Trascendió que el camionero tenía 36 años y que este era el tercer viaje que realizaba sin parar a descansar. (NA)