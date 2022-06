Se extendería el faltante de gasoil

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Tras la suba de 12% en el precio del gasoil y el aumento del porcentaje de la mezcla con biodiésel dispuesto por el Gobierno para frenar la escasez, contratistas rurales, productores y transportistas advierten que "la crisis continuará" y esperan que se extiendan las restricciones en el abastecimiento.

En el interior del país ya se transformó en norma la existencia de un "gasoil blue" para el transporte de carga y el agro, explicaron.

Luego de que el Gobierno confirmara la suba del porcentaje de biodiésel en el gasoil -del 5% al 12,5%- para aumentar la oferta del combustible disponible en medio de una crisis de abastecimiento para el campo y el transporte, en el agro y en el transporte de cargas no creen que "estas medidas tomadas a destiempo y de parche mal pegado solucionen el problema de fondo".

"No es una mejora para nadie. Son todos maquillajes apurados, pero no hay una solución a largo plazo. Lo único que va hacer es acortar la brecha entre el gasoil oficial y el blue", dijo Luis Simone, presidente de la Cámara de Contratistas Rurales bonaerense y vicepresidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas.

Advirtió que el sector está "inmerso en un círculo vicioso perverso. Así como ocurre con el dólar, que automáticamente el paralelo sigue al oficial, va a ocurrir con el gasoil que se consigue con sobreprecio".

Para el contratista, esta suba en el precio no es más que "un blanqueo" de algo que tenía que haber pasado mucho tiempo antes.

"Si se hubiese sincerado el precio en tiempo y forma, no se hubiera generado el mercado negro del combustible que estamos padeciendo. Lo más grave es que llegó para quedarse, como todo lo malo en la Argentina", alertó.