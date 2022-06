Piden más liquidación a productores de soja

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El Gobierno buscará que los productores de soja liquiden más, con el objetivo de acercarse a las metas de recomposición de reservas prometidas al FMI.

Miguel Pesce, el presidente del Banco Central, sostuvo que hay demoras con las ventas de la producción agropecuaria.

"Está habiendo liquidación de trigo y maíz, pero hay un retraso equivalente a US$ 2.500 millones en soja", estimó, en declaraciones radiales.

En ese marco, desde el Gobierno estarían trabajando en una alternativa para impulsar a los productores a desprenderse de los porotos.

"Vamos a buscar mecanismos para que los productores encuentren una vía que les sea conveniente para liquidar sus tenencias. Ellos tienen que pagar costos de cosecha, de la siembra, impuestos, así que esos US$ 2.500 millones van a ingresar", confió el titular del Banco Central..

Pesce también dijo que había retrasos en desembolsos de organismos multilaterales, como el BID.

"Esperábamos US$ 700 millones y no llegaron, pero va a ocurrir. Es importante para la balanza cambiaria y eso mejorará la situación compleja", explicó.

Sobre el costo de vida, dijo que la "película es que tuvimos 6,7% (en marzo), 6,1% (en abril) y 5,1% (en mayo). Esperamos que siga desacelerando hasta encauzarse en niveles normales previos a las devaluaciones de 2018 y 2019, cuando estábamos en el 20%".