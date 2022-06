Otro cómodo triunfo de Jaguares

En el segundo partido de la gira por Estados Unidos, Jaguares XV logró ayer derrotar sin contratiempos a UBCOB Ravens por 80 a 10, ganando así los dos partidos disputados. Al cabo del primer tiempo, el triunfo era 40 a 0.

El rafaelino Mayco Vivas fue suplente.



PUMAS CAMPEONES

Los Pumas Matías Moroni y Julián Montoya se consagraron campeones de la Premieship inglesa de rugby con el Leicester, que este sábado le ganó la final al Saracens, por 15 a 12, en un partido que se definió sobre la hora en el célebre estadio Twickenham de Londres. Un drop de Freddie Buns le dio el título al equipo más laureado del rugby inglés, pese a que no ganaba la máxima liga inglesa desde 2013.

El back Moroni y el hooker Montoya, capitán de Los Pumas, fueron titulares en el equipo que consiguió su undécimo título en la Premiership y que al término de la primera etapa se imponía por 12 a 6.



TAMBIEN MATERA FESTEJO

Crusaders, con el tercera línea argentino Pablo Matera como titular, se consagró ayer por 11ma. vez campeón del Super Rugby Pacific al vencer en la final, como visitante, a Blues por 21 a 7 (primer tiempo 13 a 0).

El encuentro se jugó en el Eden Park de la ciudad de Auckland, y Blues fue local por haber terminado en el primer lugar en la fase regular, en la que Crusaders había sido segundo.Los puntos de Crusaders fueron conseguidos por tries de Bryan Hall y Sevu Reece, dos penales, un drop y una conversión de Richie Mo'unga, mientras que Blues sumaron con un try de Finlay Christie convertido por Stephen Perofeta.Matera, pieza importante del equipo en toda la temporada y elogiado de manera permanente por el entrenador Scott Robertson, jugó 78 minutos y fue reemplazado por Quinten Strange.