Carranza tricampeón y buen torneo de Rébora

El cordobés Clodomiro "Miri" Carranza se consagró ayer tricampeón del Abierto de golf de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, certamen de la Dev Series del PGA Tour de Latinoamérica. Carranza, que se llevó un cheque de 770.000 pesos, finalizó con una ronda de +1 y superó por dos golpes a Oreste Focaccia.

El riocuartense sumó 284 golpes (-8) y así levantó su tercer trofeo en las diez ediciones del Abierto de Termas de Río Hondo. El tercer lugar fue para Félix Córdoba, con 287 (-5), lo que le permite seguir en lo más alto del Ranking del Tour de Profesionales de Golf Argentino; y en el cuarto lugar quedaron igualados César Costilla y Gastón Romero, con 288 (-4).

El mejor rafaelino ubicado fue el joven Román Rébora, que tuvo una meritoria performance finalizando en el puesto 12 con 294 golpes (+2, con rondas de 71, 74, 71 y 78). En tanto, Gustavo Acosta ocupó el puesto 31 con 304 golpes.

“Estoy muy contento, no ganaba desde principios de 2020 en Chile y me pone feliz saber que sigo siendo competitivo”, dijo Carranza, de 40 años, que se había consagrado en Santiago del Estero en 2019 y 2013.

“Al inicio del día supe que iba a ser una vuelta en la que iba a tener que tener mucha paciencia, ya que había mucho viento y en una dirección que no había soplado en toda la semana", añadió.