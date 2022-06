Busca, pero no encuentra el triunfo

(Por Darío Gutiérrez). - Cada fecha que pasa Atlético da la sensación de ir encontrando leves signos de mejoría en este ciclo de Ezequiel Medrán, pero a la vez transmite una incertidumbre que tiene en vilo a sus hinchas, que lo siguen viendo en los últimos puestos de la tabla de posiciones, con una "final" en una semana de la que nunca se hubieran imaginado al comienzo de este torneo de la Primera Nacional. El 2 a 2 frente a Agropecuario en el Monumental dejó otra vez un gusto agridulce, porque es justo reconocer que el equipo tuvo el mérito de remontar un 0-2 que en otros momentos de este torneo hubiera sido lapidario, pero que a la vez alargó la sequía de victorias a una decena de fechas.

Entre los motivos por los cuales la Crema está tan comprometido en las posiciones es porque le convierten goles tan simples que hasta parecen de un equipo amateur. Es el caso del primero, el que anotó Denning a los 8 minutos en una jugada que nació en un lateral. La pelota llegó a Narese, que de espaldas al arco y con marca encima ensayó una chilena que terminó siendo precisa, y fue capitalizada al máximo por Denning, anticipando a Fleita y al propio Salvá, porque la pelota cayó a un metro y medio del arquero.

En ese tramo del partido, el dueño de casa no había pisado fuerte todavía el campo rival y por contrapartida, su rival casi sin proponérselo ya estaba en ventaja. Y cuando Atlético quiso salir a buscar, adelantando líneas, se encontró con un mazazo. Fritzler buscó a las espaldas de Torres el pelotazo para Blando cuando iban 18', el buen delantero del conjunto bonaerense encaró a Osores, y cuando enganchó para el medio sacó un derechazo desde unos 23 metros, que se metió bien abajo contra el palo derecho del arquero del elenco rafaelino.

La impaciencia volvió a hacerse notar en las tribunas, más allá de una tarde de poca concurrencia de público, aunque el equipo supo paulatinamente sobreponerse a esa coyuntura que le deparaba resultado y trámite. Porque ahora además se exponía a cualquier contra de su oponente.

Sin embargo, Agropecuario también mostró sus flaquezas defensivas. Si bien defendía con cinco, no cubría bien todos los espacios. Borgnino empezó a mostrarse como el conductor, aunque quizás por características naturales no sea su función. Pero generó faltas, intentó siempre ir hacia adelante. Y en un tiro libre donde le cometieron la infracción, el envío fue al segundo palo donde Osores ganó con cierta comodidad para meter un cabezazo cruzado de pique que dejó sin chances a Barlasina.

Entonado por el descuento, la Crema redobló la apuesta en lo anímico y en tratar de llegar hasta el área visitante. Y fue así que en una corajeada de Soloa, la pelota derivó justa para que Bieler pueda meter un zurdazo impresionante que ni vio Barlasina. En tres minutos, Atlético volvía todo como al inicio.

En los 10' finales de la etapa ya no hubo situaciones para el anfitrión, pero si una para Agropecuario a través de Narese que se filtró en diagonal por derecha, y su remate fue desviado al corner por Salvá.

Para el arranque del segundo tiempo el ingreso de Laméndola por el inexpresivo Portillo dejó buenas sensaciones en los primeros minutos, aunque luego el ímpetu del tucumano se iría diluyendo. El mayor peligro del local seguía siendo a través de la pelota parada, y de entrada Barlasina le sacó en dos oportunidades el gol, primero a Lencina y luego a Fleita en el rebote.

Los numerosos cambios hicieron reacomodar algunas piezas, siempre con la Crema buscando ser el principal protagonista. En una de esas variantes, Luna entró para ser enganche y se fue Soloa. El que tardó un poco en ingresar fue Mauro Albertengo, que jugó los últimos 16 minutos y en una aparición le metió una asistencia bárbara a Faría para que de frente al arco pusiera el tercero, pero el extremo izquierdo le pegó muy mal y se fue desviado.

Un par de minutos antes también había tenido una chance clara Bieler, con mala puntería. No obstante, Atlético también pudo haberlo perdido si Agropecuario acertaba en alguno de los centros que cruzaron en el área chica y no pudieron ser conectados por Denning o Diellos.

El punto suma, pero no alcanza. Hay individualidades que han repuntado, como Borgnino (la figura del partido), sumado a la regularidad de Jonás Aguirre, Soloa y el siempre presente Bieler, que festejó los cien partidos alcanzados ante Instituto con la camiseta celeste (por lo cual fue reconocido antes del partido por la dirigencia local) con un lindo gol. Los debutantes Torres y Osores estuvieron correctos. Ahora se viene un duelo clave con Tristán Suárez, donde se debe evitar un tropezón para no detener la incipiente recuperación.