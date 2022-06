River vuelve a Santa Fe, ahora para jugar con Unión

En medio de una sequía goleadora inaudita en la era de Marcelo Gallardo como entrenador, River irá hoy hasta Santa Fe para enfrentarse a Unión, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional. El partido tendrá como escenario el estadio "15 de Abril", será dirigido por Pablo Echavarría, con Hernán Mastrángelo en el VAR, y comenzará a las 18, con televisación de ESPN Premium.

En lo que va del torneo River aún no marcó goles, ya que igualó los dos primeros 0-0 y el restante cayó 1-0 con Colón de Santa Fe, y en caso de perder frente a Unión podría llegar a quedar último, si se dan algunos resultados. Para este duelo, el "Muñeco" hará algunos cambios con respecto al equipo que cayó frente a Colón, aunque la duda la sigue manteniendo en el lateral derecho, donde aún no definió si entrará Marcelo Herrera o Emmanuel Mammana.

Estas son las probables formaciones: Unión: Santiago Mele; Emanuel Brítez, Franco Calderón, Diego Polenta y Claudio Corvalán; Federico Vera, Juan Nardoni, Enzo Roldán y Kevin Zenón; Mauro Luna Diale y Mariano Peralta Bauer o Matías Gallegos. DT: Gustavo Munúa.

River: Franco Armani; Marcelo Herrera o Emmanuel Mammana, Jonatan Maidana, David Martínez, Elías Gómez; Enzo Fernández, Enzo Pérez; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.



COLON VISITA A LANUS

Lanús, que aún no ganó en el inicio del certamen, será local ante Colón, entonado por el triunfo logrado la jornada pasada ante River Plate, en otro de los encuentros. El partido se jugará en el estadio de Lanús este domingo a partir de las 15.30, será arbitrado por Leandro Rey Hilfer y lo televisará TNT Sports.

Asimismo, Huracán, que necesita alcanzar una regularidad en su juego para encarar la temporada con aspiraciones de protagonismo, recibirá a Atlético Tucumán, que está invicto en el inicio de la Liga Profesional. El partido se jugará en el estadio Tomás Adolfo Ducó este domingo desde las 15.30 con el arbitraje de Ariel Penel y televisación de ESPN Premium.