Buena sumatoria benhurense

Por la sexta fecha del Torneo Regional Juvenil AFA, Ben Hur visitó el miércoles 15 a Sportivo Belgrano de San Francisco. La BH logró dos victorias y un empate.

Los encuentros correspondieron a la Zona Nº 3 del certamen regional y se disputaron en el predio del equipo cordobés. En primer turno fue victoria en Sub 13, luego igualdad en Sub 15 y por último victoria en Sub 17.

Este es el detalle, resultados y goleadores: Sub 13: Sportivo Belgrano 1 vs Ben Hur 3 (Agustín Imoberdof -2- y Martín Rivero).

Sub 15: Sportivo Belgrano 2 vs Ben Hur 2 (Bautista Ferreyra -2-).

Sub 17: Sportivo Belgrano 0 vs Ben Hur 2 (Thiago Moneghessi y Kevin Mansilla).

Con la victoria conseguida en dicha jornada, el equipo Sub 13 continúa como líder en la tabla de posiciones de la Zona Nº 3. Además, el elenco Sub 17 logró sumar su primera victoria en la competencia.

En la próxima fecha, el Lobo jugará en condición de visitante enfrentando a 9 de Julio de Morteros. La jornada se disputará el miércoles 29 de junio.



TRIUNFOS DE UNION

Unión de Sunchales, el restante equipo de la Liga Rafaelina que participa de este certamen, tuvo puntaje perfecto recibiendo a Peñarol de Córdoba.

Este es el detalle: Sub 13: Unión 1 (Taborda) - Peñarol 0; Sub 15: Unión 2(Lastra y Bertero) - Peñarol 0; Sub 17: Unión 4 (Rivarosa, Barraza, Cerrudo y Villarruel) - Peñarol 0.