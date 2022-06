Ferro buscará un feliz inicio

Este domingo se cerrará la primera fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina con dos partidos. En el contexto del fin de semana extralargo, la mayor parte de los encuentros se disputaron entre jueves y viernes, aunque en el caso de cuatro equipos los adelantos fueron lógicamente entendibles, ya que el lunes se jugarán las semifinales de la Copa Centenario.

En definitiva, para el día más tradicional del fútbol doméstico quedaron los cotejos entre Ferrocarril del Estado y Florida de Clucellas, que jugarán en barrio Los Nogales a partir de las 15.30 horas (14 reserva). Guillermo Tartaglia será el árbitro, con N. Luque y P. Bonamino como asistentes; y el de Brown de San Vicente recibiendo a Deportivo Tacural pero a las 16.30 (15 en reserva), con el contralor de Ariel Gorlino, mientras que sus colaboradores serán G. Vigistain y F. Espinosa.

En el caso de Ferro, un dato importante es que tendrá dos bajas significativas para este segundo torneo ante el retiro de los hermanos Matías y Martín Zbrun, aunque seguirán ligados al plantel hasta el final de la temporada.

En la semana se registraron estos resultados: Ben Hur 2 - Libertad 1; Sportivo Norte 1 - Atlético Rafaela 2; Dep. Ramona 3 - Talleres de María Juana 0; Dep. Aldao 0 - Argentino Quilmes 0; Bochófilo Bochazo 0 - Peñarol 1; Unión de Sunchales 0 - 9 de Julio 0 y Atlético María Juana 2 - Argentino de Vila 0.



PRIMERA B

Este domingo se jugará, en la Zona Norte, la mayor parte de los encuentros correspondientes a la segunda fecha del torneo Clausura, que tuvo también adelantos y la Zona Sur ya desarrollada el día viernes.

Los partidos a desarrollarse (15.30 en primera y 14 en reserva) son los siguientes: Moreno de Lehmann vs. Sportivo Roca (Ayrton Isasa); Deportivo Bella Italia vs. Belgrano de San Antonio (Sebastián Garetto) y Tiro Federal de Moisés Ville vs. Argentino de Humberto (Leandro Aragno).

Lo que ya se jugó: Zona Norte, Independiente de San Cristóbal 1 - Independiente de Ataliva 0.

Zona Sur: Dep. Josefina 3 - Defensores de Frontera 0; La Hidráulica 3 - A. Esmeralda 0; Dep. Susana 2 - Zenón Pereyra F.C. 1; San Martín de Angélica 0 - Juventud de Villa San José 1 y Libertad de Estación Clucellas 0 - Sp. Santa Clara 2.