Juegan en Susana y Humberto

Este domingo se disputará la cuarta fecha del torneo Apertura de fútbol femenino de la Liga Rafaelina de Fútbol, con esta programación:

Cancha Deportivo Susana (a partir de las 9.30 horas): 9.30 hs. Reserva, Deportivo Susana vs. Ferro Dho; 11.15 Sub 13 Deportivo Susana vs. Ferro Dho y 12.30 Primera, Argentino de Vila vs. Atlético de Rafaela.

Cancha Argentino de Humberto: a las 10.00 Reserva, 9 de Julio vs. Libertad de Sunchales; 11.45 Sub 13, Argentino de Humberto vs. 9 de Julio; 13.00 Primera, 9 de Julio vs. Libertad de Sunchales; y 14.45 Primera, Argentino de Humberto vs. Ferro Dho.



FIXTURE DE LA COPA

La Copa Santa Fe de Fútbol Femenino se jugará en Liga Rafaelina de Fútbol, entre los días 24, 25 y 26 de junio próximo. En diferentes estadios habrá actividad con equipos de toda la provincia.

La Liga Rafaelina formará parte de la Zona B junto a Ferro Dho (Liga Ceresina), Liga Casildense y Club Jorge Newbery (Liga Galvense). El primer partido para la LRF será el 24 a las 17.30 ante Ferro Dho en cancha de 9 de Julio; el sábado 25 a las 10.30 en la auxiliar de Ben Hur enfrentará en el segundo encuentro a Casildense y el mismo día a las 15, en 9 de Julio, cerrará la etapa clasificatoria ante Jorge Newbery.