El litro de gasoil común en Rafaela ya cuesta entre 150 y 180 pesos

El frío y los aumentos no se toman feriado en este país. Además de haber sido una jornada bastante fresca en Rafaela, desde este viernes, en el inicio del fin de semana XL, ya rigen nuevos precios en los combustibles no sólo en las estaciones de servicio de la ciudad, sino también a lo largo y ancho de la república argentina. Mientras en la mayoría de las provincias hay problemas para conseguir gasoil, en los surtidores rafaelinos aún no existe ese problema, por lo tanto hay abastecimiento, pero desde ayer con otros precios en los productos que se comercializan, porque no sólo se incrementó el valor del gasoil, tal como se había anunciado, sino también que algunas petroleras han decidido elevar el precio de las naftas. Igualmente, los costos tuvieron un salto de un 12% en promedio.

Por el lado de la petrolera YPF, la nafta súper se mantiene el litro en $132,5 en las estaciones rafaelinas, al igual que la infinia, que cuesta $161,8, pero teniendo en cuenta la gran diferencia en los precios con las otras empresas, no se descarta que en las próximas horas este valor sea más caro. En tanto, el precio actualizado del diesel es ahora de $150,4 y la infinia diesel de $201 (antes era de $170). En ese sentido, la empresa se anticipó al resto, ya que este incremento se produjo desde las primeras horas del jueves.

Por su parte, Shell, que incrementó todos sus productos, renovó sus precios de la siguiente manera: nafta súper $149.9 y V-Power $170.9; diesel común $179.1 y diesel premium $216.9 (antes $179,9).

Por último, Axion actualizó los precios de sus combustibles en esta ciudad así: nafta súper %148.9; nafta premium %169,9; diesel común $174.4 y diesel premium $216. Antes de este viernes, la nafta súper costaba $139.9, la nafta premium $169.9; el diesel común $159.9 y el diesel premium %189.9.

Cabe consignar que en el marco de una escasez de gasoil que ya complica la circulación y la actividad productiva en muchas provincias, el Gobierno nacional habilitó a las empresas petroleras a incrementar el precio del combustible diésel un 12% a partir de las 0 hs de este viernes.

En la Ciudad de Buenos Aires, los precios de YPF son de $114,40 por litro para el gasoil común y de $145 para el premium. Con el aumento, el diésel más barato pasará a $128, mientras que el de mayor grado se venderá a $162,40. Las otras petroleras (Axion, Shell, Puma) suelen manejar precios más elevados, y también son mayores en la mayoría de las provincias.

En tanto, en la ciudad de Santa Fe, hubo un promedio de aumento alrededor de $30 por litro de gasoil. Por ejemplo, en YPF, la Infinia Diésel cuesta $189 y Diésel 500 $141,80; en Shell, la Fórmula Diésel es de $144,60 y el V-Power Nitro + Diésel, $193,20; mientras que el Diésel es ahora de $131,90 y Quantium Diésel: $161,20.

El Gobierno ya había informado el miércoles la decisión de elevar la proporción obligatoria de biodiesel empleada en la mezcla con combustibles en busca de paliar el desabastecimiento de gasoil, que principalmente afecta al sector agroexportador. Además, un decreto autorizó a todas las empresas proveedoras usar de forma transitoria 5 puntos porcentuales adicionales de biodiésel en la mezcla con diésel, lo que llevaría la proporción total de biodiésel al 12,5%.



MAS BIODIESEL EN

EL GASOIL ARGENTINO

Las principales empresas de refinación del país, lideradas por YPF, Raizen, Pan American Energy y Trafigura, expresaron este jueves que acompañan las decisiones tomadas por el Gobierno nacional para incrementar la oferta y el abastecimiento de gasoil en todo el país, y aseguraron que adoptarán "las medidas más convenientes para paliar desequilibrios en la demanda". El Gobierno dispuso dispuso un incremento del corte de biodiesel del 5% vigente al 7,5% del volumen total del gasoil, de manera excepcional por 60 días, y creó el Régimen de Incentivos al Abastecimiento Interno de Combustibles (Riaic), por el que las refinadoras podrán solicitar un monto equivalente a lo que deban pagar en concepto de impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono en la importación de gasoil. No obstante, como se indicó más arriba, la proporción total podrá elevarse, de manera optativa, hasta el 12,5%.

Las empresas refinadoras mediante un comunicado conjunto expresaron que ante estas medidas anunciadas por el Gobierno, comprometen "profundizar sus esfuerzos para contribuir a paliar la situación actual", en un año en que la demanda de gasoil como su producción y abastecimiento local alcanzaron niveles históricos. En este sentido, "el sector de refino acompaña las medidas adoptadas por el Gobierno nacional con el objetivo de dar una solución a esta coyuntura, como es el aumento transitorio del corte obligatorio de biodiesel en el gasoil". "Frente a este escenario, cada compañía, de acuerdo a su política comercial y en función de sus particularidades logísticas, adoptará las medidas que considere más convenientes para paliar desequilibrios en la demanda".



¿QUE PASA CON LA

PRODUCCION DE DIESEL?

Por el lado de la oferta, durante marzo-mayo 2022, la industria despachó 3,9 millones de m3 de gasoil, lo que representa un volumen récord frente a los niveles de pre-pandemia, ya que resultaron un 12% más que en 2019 cuando se despacharon 3,4 millones de m3. Históricamente, Argentina requiere de la importación de gasoil para cubrir parte de la demanda, y en este sentido, las empresas refinadoras aseguraron haber incrementado las importaciones necesarias comparado con niveles pre-pandemia, realizando sus máximos esfuerzos para garantizar el abastecimiento.