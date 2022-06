Quiere "sembrar" un poco de esperanza

Dentro de esta complicada campaña de la temporada 2022 de la Primera Nacional, Atlético de Rafaela recibirá este sábado desde las 16 a Agropecuario de Carlos Casares. El encuentro en el Nuevo Monumental tendrá el arbitraje del santafesino Adrián Franklin.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán ocupa el puesto 33º en la tabla de posiciones con 17 puntos y lleva nueve partidos sin conseguir triunfos, aunque ha empatado en los últimos tres. Agropecuario se ubica en la posición 17ª con 25 puntos, registrando catorce encuentros sin derrotas (trece por este campeonato y uno por Copa Argentina, donde eliminó a Racing).

En un contexto donde el equipo rafaelino pretende ir encontrando un mejor funcionamiento, todavía no correspondido con victorias, la de hoy es una chance importante porque es en condición de local. Si Atlético no consigue hacerse fuerte en su casa, el panorama será aún más difícil en lo que hoy ya es una realidad, la lucha por conservar un lugar en la categoría.



DOS ESTRENOS

Para este encuentro, el entrenador celeste dispondrá los ingresos de los dos defensores contratados la semana pasada: Mauro Osores y Federico Torres. El ex Atlético Tucumán y Central Norte de Salta será uno de los marcadores centrales en reemplazo del suspendido Mateo Castellano, y ya que el DT considera que aún Fabricio Fontanini no está en plenitud para jugar los 90 minutos por la lesión intercostal que sufrió en aquel partido con Estudiantes de Río Cuarto.

En cuanto a Torres, ingresará para ocupar el lateral derecho en lugar de Juan Galetto, que ni siquiera estará en el banco de suplentes. Esas serán las dos modificaciones en relación al partido que se igualó en Córdoba ante Instituto 0 a 0.

Las otras dos incorporaciones (Nicolás Laméndola y Mauro Albertengo), como en los dos cotejos anteriores, estarán en el banco de suplentes.



EQUIPO EXPERIMENTADO

La formación de Diego Osella cuenta con un plantel con jugadores de experiencia en su columna vertebral. Si bien su arquero Barlassina es un joven cedido a préstamo por Newell's Old Boys de Rosario, busca su afianzamiento con el zaguero Néstor Moiraghi, el volante Matías Fritzler y la dupla ofensiva Blando-Denning. Durante la semana incorporó a Nahuel Luján, proveniente de la Universidad de Chile.

Cabe acotar que el elenco "Sojero" jugará por primera vez en Rafaela, ya que los dos únicos antecedentes con la Crema fueron en Carlos Casares (un triunfo para cada uno).



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Adrián Franklin. Asistentes: Mariano Viale y Guido Córdoba. Cuarto árbitro: Lucas Cavallero.

Horario: 16.

Atlético de Rafaela: Julio Salvá; Federico Torres, Jonatan Fleita, Mauro Osores y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Marco Borgnino; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Sup: Nahuel Pezzini, Fabricio Fontanini, Gonzalo Allassia, Nicolás Laméndola, Alex Luna, Mauro Albertengo y Franco Faría. DT: Ezequiel Medrán.

Agropecuario de Carlos Casares: Williams Barlasina; Lucas Vesco, Milton Leyendeker, Néstor Moiraghi y Enzo Silcan; Jonathan Farías, Matías Fritzler, Guzmán Pereira y Matías Núñez; Brian Blando y Emanuel Denning. Sup: Agustín Alastra, Mateo Maccari, José Muñoz, Nahuel Luján, Alejandro Mello y Diego Diellos. DT: Diego Osella.