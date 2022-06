Tevez asumiría el martes

Rosario Central aceptó el proyecto futbolístico de Carlos Tevez y de esa manera lo esperan el martes para que se haga cargo del plantel profesional, en lo que será la primera experiencia como entrenador del "Apache" tras confirmar su retiro de la actividad. "Se aceptó la propuesta de Tevez. Ahora avanzaremos en la negociación. La duración del vínculo se hablará en estos días. La propuesta es un proyecto integral y la dirigencia lo aceptó", indicó Ricardo Carloni, vicepresidente del club "canalla".

De esa manera Tevez reemplazará en el cargo a Leandro Somoza, quien se fue debido a que no le trajeron los refuerzos que pretendía y además por la magra campaña del equipo en el torneo de la Liga Profesional. "Ahora hay que traducirlo todo en lo contractual. Aprovechamos esta reunión para tratar varios puntos y sobre el DT, insisto, se aceptó la propuesta de Tevez", reconoció Carloni, tras la reunión que mantuvieron los dirigentes del club "canalla".

Tevez fue ofrecido a la dirigencia de Central y la llegada a Rosario sería inminente, dado que la propuesta económica no sería una traba para que el ex jugador de Boca y la Selección argentina esté en el banquillo del "Gigante de Arroyito". "Este fin de semana vamos a hablar sobre la duración del contrato. Lo que se aceptó fue el proyecto integral. Como toda negociación, se llevará adelante, vamos a llegar a un acuerdo a un equilibro. Su propuesta es interesante, es integral. Abarca Inferiores y la parte social, que también es muy importante", comentó Carloni.

El pedido de Tevez para aceptar el ofrecimiento de Central es que el contrato tenga una duración de tres años, algo complejo para los plazos que suele tener el fútbol argentino.

El cuerpo técnico de Tevez estará compuesto por Carlos "Chapa" Retegui, ex entrenador de los selecciones de hockey sobre césped, masculino y femenino, y de sus hermanos Diego, Miguel y Ariel.