Victorias de Peñarol y Atlético María Juana

Con otros dos partidos continuó ayer la disputa de la primera fecha del torneo Clausura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol.

En San Vicente, Peñarol derrotó a Bochófilo Bochazo por 1 a 0 con el gol de Juan Weissen en tiempo de descuento, a los 48' del segundo tiempo. La V Azulada también se impuso en Reserva, por 2 a 0.

En el otro encuentro, Atlético María Juana ratificó su buena temporada derrotando de local a Argentino de Vila por 2 a 0. Los tantos fueron anotados por Mauro Lora, a los 36' del primer tiempo, y por Catriel Alassia, a los 42' del complemento. En Reserva empataron 0 a 0.



LO QUE SE JUGO Y LO DEL DOMINGO

Recordemos que este campeonato se inició el jueves con cinco partidos. El campeón Ben Hur se impuso como local a Libertad de Sunchales por 2 a 1 con dos goles de Mark Meternich, dando vuelta el resultado tras la apertura de Jair Triverio para los Cañoneros. El árbitro Franco Ceballos expulsó a tres jugadores sunchalenses: Mauricio Ocaño, Gabriel Correa y Martin Correa.

Además, igualaron 0 a 0 Deportivo Aldao y Quilmes; Atlético de Rafaela venció como visitante 2 a 1 a Sportivo Norte; Deportivo Ramona le ganó 3 a 0 de local a Talleres de María Juana e igualaron sin goles Unión de Sunchales y 9 de Julio.

El domingo se disputarán los otros dos partidos: 14.00 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera, Ferrocarril del Estado vs Florida de Clucellas; 15.00 Reserva y 16.30 Primera, Brown de San Vicente vs Dep. Tacural.



EN PRIMERA B

Este viernes también hubo partidos de la Primera B, por la segunda fecha del Clausura:

Zona Norte: Independiente de San Cristóbal 1 (Marcos Avendaño) - Independiente de Ataliva 0. En Reserva ganó Independiente 3 a 0.

El domingo jugarán (14.00 hs. Reserva y 15.30 Primera): Moreno Lehmann vs Sp. Roca; Dep. Bella Italia vs Belgrano San Antonio y Tiro Federal de Moisés Ville vs Argentino de Humberto.

Zona Sur: Libertad de Estación Clucellas 0 - Sp. Santa Clara 2 (Fabricio Henzen y Marcos Cavallo). En Reserva fue 0 a 0.

San Martín de Angélica 0 - Juventud de Villa San José 1 (Francisco Imfeld). En Reserva ganó San Martín 4 a 0.

Deportivo Susana 2 (Sosa -2-) - Zenón Pereyra 1 (Unrein). En Reserva ganó Zenón Pereyra 3 a 1.

La Hidráulica 3 (Jesús Ibarra, Eder Molina y Alejandro Pérez) - Atlético Esmeralda 0. En Reserva ganó La Hidráulica 2 a 1.