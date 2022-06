Desde la Premier League buscan a Lautaro Martínez

El delantero Lautaro Martínez, goleador del Inter de Italia y del seleccionado argentino, recibió ofrecimientos de tres equipos londinenses de la Premier League, pese a que no está en sus planes abandonar Milán, según lo adelantó ayer la prensa inglesa.

En ese contexto, Chelsea y Tottenham Hotspur le hicieron llegar sus ofrecimientos a Martínez, quien tiene deseos de jugar algún día en la Premier League, como así también el Arsenal, aunque este último no fue tomado en cuenta por el exRacing al no jugar ese equipo la Liga de Campeones de 2023, señaló el diario inglés Express.

Martínez se ha convertido en una de las valores más destacados del fútbol europeo en las últimas temporadas y en la última anotó 25 goles en todas las competiciones, incluidos 21 en la Serie A a pesar de que el Inter no pudo retener el título italiano que fue para el Milan. Su juego llamó la atención de los clubes de todo el continente y Chelsea lo busca para reemplazar al belga Romelu Lukaku.

No obstante, Martínez no quiere irse de Italia y está muy entusiasmado con el nuevo proyecto del Inter que sumará a su compatriota Paulo Dybala, quien se marchó libre de la Juventus.



SIMEONE SE QUEDA EN VERONA

El delantero argentino Giovanni Simeone seguirá en Hellas Verona, de la Serie A del fútbol italiano, que ejecutó la opción de compra definitiva a Cagliari y le hizo contrato por cuatro años más.

El hijo de Diego "Cholo" Simeone, actual DT de Atlético de Madrid de España, quebró su récord personal y marcó 17 goles durante la pasada temporada, en la que estaba a préstamo. Además hizo seis asistencias, informó la agencia de noticias ANSA."Gio", de 26 años y triple ciudadanía (argentina, española e italiana), firmó contrato hasta el 30 de junio de 2026.