Nadal confirmó su presencia en Wimbledon

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El tenista español Rafael Nadal confirmó que jugará Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, donde irá en busca del 23° torneo grande de su carrera, tras el anuncio de que será padre primerizo junto a su esposa, Xisca. El mallorquín había sembrado las dudas luego de su coronación en Roland Garros, donde contó que debió jugar los últimos partidos con el pie izquierdo infiltrado y hasta llegó a confesar que preferiría tener un pie nuevo antes que ganar la final, en la que luego superó al noruego Casper Ruud.

Pese a los rumores sobre un posible retiro post Roland Garros, Nadal se encargó rápidamente de desmentirlos y contó que se iba a someter a un tratamiento de radiofrecuencia. Tras dos sesiones, Nadal confirmó que el tratamiento está dando resultado y que jugará el torneo que se disputa en el All England Lawn Tennis Club, donde se consagró en 2008 y 2010.

"Llevo tres años sin jugar en hierba. Estaré una semana de entreno en Londres y espero ser competitivo. Lo más complicado será el inicio por la falta de ritmo, pero si avanzo me dará seguridad personal", detalló.

Esta noticia se da en un excelente momento personal para Nadal, ya que en los últimos días contó que será padre por primera vez junto a su pareja Xisca: "No sé cómo cambia la vida, no tengo previsto un cambio en mi vida profesional".

El tenista y la mallorquina se casaron en 2019 y, aunque la noticia no fue confirmada por los propios protagonistas, aseguran que "están felices y viviendo el momento con normalidad".



DOMINIO ARGENTINO EN CORRIENTES

El tenista argentino Juan Pablo Ficovich, máximo favorito al título, se clasificó para las semifinales del Challenger de Corrientes, que se juega sobre polvo de ladrillo y reparte premios por 37.520 dólares, al vencer al dominicano Nick Hardt por 7-6 y 6-4.

Junto con Ficovich (175 del ranking mundial de la ATP), pasaron a las semis otros tres argentinos: Román Burruchaga, Mariano Navone y Francisco Comesaña, que ganaron por los cuartos. Burruchaga (394 del mundo, hijo de Jorge, el exfutbolista campeón del mundo con el seleccionado en México 86), se impuso a Alejo Lingua Lavallén (426), 6-3 y 6-4.Navone (509, próximo rival de Ficovich), venció al español Carlos Gómez Herrera (549) por un doble 7-6. Y Comesaña (285,, segundo favorito al título, le ganó al brasileño Joao Reis Da Silva (546) por 6-1 y 6-2.