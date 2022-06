Jaguares juega el segundo partido y Vivas es suplente

Luego de golear abultadamente por 69-0 a American Raptors en el debut del Challenge Cup of the Americas, Jaguares XV disputará su segundo partido en el torneo ante UBC Old Boys Ravens, equipo que venció a Peñarol 24-17 en su presentación, este sábado desde las 16hs en Estados Unidos.

Respecto a ese primer partido, Ignacio Fernández Lobbe realizará un total de seis modificaciones. Por el lado de los forwards, Nicolás Revol Pitt, Andrea Panzarini y Nicolás D'Amorim ingresarán por el rafaelino Mayco Vivas, Ignacio Ruiz y el lesionado Manuel Bernstein, que sufrió una luxación aguda en el hombro izquierdo y deberá operarse, respectivamente. Cabe destacar que así, el santafesino no podrá formar parte de la gira de Argentina XV por Georgia y Portugal.

Entre los backs, Lautaro Bazán Vélez, Iñaki Delguy y Ramiro D'Agostino son los que partirán desde el inicio en reemplazo de Eliseo Morales, Juan Pablo Castro (lesionado) y Juan Ignacio Landó.

Respecto a la aventura de la franquicia argentina por Estados Unidos, su entrenador afirmó: "Este viaje nos sirve para ponernos a prueba en condiciones diferentes, y el aprendizaje también es desde lo mental, porque nos sirve para ver en acción y cómo reaccionan o quiénes claudican cuando los enfrentás a unas condiciones a las que no están acostumbrados, como el calor o la altura, por ejemplo. En verdad, estamos muy contentos con esta oportunidad".

El equipo titular será entonces con: 1- Nicolás Revol Pitt, 2- Andrea Panzarini, 3- Javier Coronel, 4- Nahuel Milán, 5- Franco Molina, 6- Mariano Romanini, 7- Nicolás D'Amorim, 8- Santiago Ruiz, 9- Lautaro Bazán Vélez, 10- Gerónimo Prisciantelli, 11- Iñaki Delguy, 12- Tomás Cubilla (C), 13- Agustín Segura, 14- Ignacio Mendy, 15- Ramiro D'Agostino.

Los suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Mayco Vivas, 18- Adrián Delgado, 19- Gregorio Hernández, 20- Felipe Bares, 21- Eliseo Morales, 22- Julián Hernández, 23- Juan Ignacio Landó.



HORARIOS PARA LOS PUMAS

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, jugará los tres match ante Escocia como local a las 16.05, en Jujuy, Salta y Santiago del Estero, según lo anuncio oficialmente la Unión Argentina de Rugby (UAR).Los tres cotejos ante los escoceses se jugarán el 2 de julio, en el Estadio 23 de agosto en Jujuy, el 9 de julio en el Estadio Padre Martearena de Salta y el 16 de julio en el Estadio Unico Madre de Ciudades en Santiago del Estero, todos comenzando a las 16.05.

Además, la UAR estableció el mismo horario para los encuentros válidos por el Rugby Championship ante Australia, el 6 de agosto en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y el 13 del mismo mes ante Sudáfrica, vigente campeón mundial, en el Estadio José Almalfitani de Vélez Sarasfield. Asimismo, los dos cotejos por el Championship ante Nueva Zelanda se jugarán el 27 de agosto en el OrangeTheory de Christchurch a las 4.45 de Argentina y el 3 de septiembre, en el Waikato Stadikum de Hamilton, será a las 4.05.

Finalmente, el 24 de setiembre, en el final del Championship Los Pumas jugarán en el Hollywooddbets Kings Park, en Durban, a las 12.05 de Argentina.