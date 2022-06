Pino denunció el precio del gasoil

La escasez de gasoil sigue preocupando al sector agropecuario en un momento de plena siembra de trigo y cosecha de diferentes cultivos de economías regionales. Ya son 21 las provincias afectadas y, en caso de conseguir el combustible, deben pagarse sobreprecios exorbitantes en algunos lugares.

En este contexto, Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, por medio de un video, dejó plasmado que llegó a pagar $289 por litro en una estación de servicio de la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, cuando el precio oficial ronda los $126 en el básico y $145 en el premium, luego del reciente incremento del 12% autorizado por el Ejecutivo nacional.

"Por poquito no llegamos a $300. Mientras que el Gobierno discute si el corte o no corte (de biodiésel). Esta es la realidad de la Argentina", señaló el dirigente agropecuario al compartir el video en su cuenta de Twitter, luego de que el Gobierno nacional decidiera elevar el corte del combustible vegetal hasta un 12,5% para tratar de abaratar el valor del gasoil.

El presidente de la SRA se refirió ayer a esa publicación que se hizo viral y la crítica situación que se vive en el sector por esa problemática. "Es lamentable que hace más de dos meses estemos con esta cantinela, de que si me das $50 por afuera te doy tantos litros. Es insoportable trabajar así".