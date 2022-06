Pidió "estabilidad macroeconómica"

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El empresario Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), aseguró que para mejorar los niveles de producción y competitividad es necesario lograr "estabilidad macroeconómica" y que se controle la inflación para dar un "marco de certidumbre" a la actividad economía.

"Lo que preocupa es la inflación, por la falta de previsibilidad que provoca y porque necesitamos estabilidad económica para producir", afirmó el representante industrial.

En declaraciones periodísticas, Funes de Rioja afirmó que es "necesario despejar las dudas a nivel nacional" para hacer frente a un "escenario internacional imprevisible y de mucha incertidumbre" debido a los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania.

Reiterando la posición de la entidad, insistió en la necesidad de una reducción impositiva, porque "los impuestos sobre el sector son muy altos y hay que nivelar la balanza".

Al mismo tiempo, se mostró a favor de la segmentación de las tarifas y reclamó un uso eficiente de los subsidios para que beneficien a quienes menos tienen.

En ese sentido, pidió que se ataque "los altos niveles de informalidad" que existen en la economía argentina porque subrayó que "informalidad no siempre significa pobreza".

Funes de Rioja dijo que "hace mucho tiempo, desde el año 2015, COPAL le propuso al Gobierno que los sectores de menores recursos no pagaran IVA pero debe ser través de acreditación bancaria para que no se pierda en la cadena".

Acerca de la discusión sobre el uso de las divisas y la administración que hace el Banco Central, el presidente de la UIA señaló que "solo pedimos dólares para insumos o maquinarias para que haya continuidad de proyectos productivos".