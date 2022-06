BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, criticó a los empresarios que quieren "hacerse de ganancias extraordinarias en un pase de manos" y les reclamó que "paguen mejores sueldos".

"La mayoría de los argentinos vienen de hacer un gran esfuerzo y algunos sectores la han pasado mejor que otros. Son ellos quienes tienen que poner el hombro y nosotros tenemos que poder nivelar ese esfuerzo en un momento tan delicado, con el mundo en crisis y en guerra, en una guerra mundial de la que hablan (Joe) Biden y el Papa", sostuvo el funcionario nacional.

El dirigente peronista amplió: "El Presidente (Alberto Fernández) viene llamando la atención de este mundo en crisis. Tenemos que cuidar lo que tenemos, y la decisión de un Presidente que tiene en claro cuál debe ser la intervención activa del Estado va a proteger a los que menos tienen".

En la misma línea, el integrante del Gabinete aseguró que los sectores de la sociedad que menos tienen son los que "pechean y no bajan los brazos" y destacó a la clase media por "no aflojar", mientras denunció a Juntos por el Cambio por agitar las críticas contra la gestión de Fernández.

En torno al presupuesto para su cartera, Katopodis enfatizó en la labor llevada adelante y aseguró que el Gobierno de Mauricio Macri había dejado 380 obras, de las cuales el 70% estaban paralizadas.

El ministro dijo: "Cuando llegamos, las empresas del sector de la construcción estaban quebradas; en estos dos años y medio se han recuperado, los balances se han revertido y pudieron pagar las deudas que les dejó el Gobierno anterior, y desactivó esa bomba de tiempo que eran las PPP".

Por último, hizo referencia a la recuperación del empleo en el sector y envió un duro mensaje a las patronales.

"Ahora necesitamos que ellos hagan el esfuerzo. Necesitamos que los trabajadores ganen más, y son ustedes responsables, después se quejan de que no encuentran trabajadores, y que les compiten con los planes sociales. Paguen mejores sueldos y van a ver que no van a tener problemas de conseguir laburantes", concluyó Katopodis.