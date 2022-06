Alberto y Cristina, otra vez en actos separados

BUENOS AIRES, 18 (NA). - En medio de turbulencia política del Frente de Todos que parece no haber llegado a su fin, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, no compartirán una ceremonia oficial por el Día de la Bandera, a pesar de haberse reencontrado públicamente en el acto por el centenario de YPF en Tecnópolis.

El jefe de Estado asistirá el próximo lunes a la mañana al Centro Cultural Kirchner (CCK), a metros de la Casa Rosada, donde le tomará la promesa a la Bandera a un grupo de alumnos de escuelas de la provincia de Buenos Aires, mientras que la vicepresidenta estará en el partido bonaerense de Avellaneda para cerrar un acto de la CTA de los Trabajadores.

Según supo Noticias Argentinas, Alberto Fernández participará de la actividad, que está prevista a las 11:00 en las escalinatas del CCK, junto a los ministros Jaime Perczyk (Educación), Tristán Bauer (Cultura) y Jorge Taiana (Defensa).

Pasada la parte más institucional del acto, el jefe de Estado hará uso de la palabra para cerrar la actividad que se realizará en conmemoración del 202° aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano.

Por su parte, Cristina Kirchner será la encargada de cerrar a las 16:00 el plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores, la rama sindical que comanda el diputado nacional Hugo Yasky, en el predio del Parque La Estación, en Avellaneda.

Bajo la consigna "Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria", desde la central obrera indicaron que la convocatoria contará con la participación de 1.800 delegados de todo el país.

"Seguramente Cristina va a tener una mirada de toda la realidad que estamos viviendo. Elegimos que sea el 20 de junio porque la figura de Manuel Belgrano todavía nos habla de muchas cosas que tenemos que seguir resolviendo como país", señaló Yasky.

De esta manera, el Presidente y la Vicepresidenta nuevamente conmemorarán una fecha patria por separado, a pesar de las expectativas que se habían generado en algunos dirigentes de la coalición gobernante luego de que Alberto y Cristina compartieron el escenario para celebrar los 100 años de la petrolera estatal.

El delicado equilibrio que parecía haber alcanzado el oficialismo duro tan solo unas horas, ya que al día siguiente del acto en Tecnópolis el Presidente le pidió la renuncia a Matías Kulfas, uno de sus ministros más cercanos.

El pasado 4 de junio, Alberto Fernández desplazó a Kulfas por haber difundido información en off the record sobre la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, algo que el jefe de Estado consideró "éticamente reprochable".