Claudio Stepffer: “Esperamos que el Festival de Teatro sea muy convocante y exitoso”

Por Fiorella Martina



Rafaela es una ciudad en constante movimiento; los ciudadanos buscan continuamente cosas nuevas para hacer y se preguntan a dónde concurrir para disfrutar de un buen rato. Las tensiones de la vida cotidiana causan que los momentos de ocio sean aún más provechosos, más significantes; una merienda al aire libre, un poco de sol en otoño, un paseo por la plaza o un espectáculo nocturno llaman la atención del público que se predispone para salir de la rutina y entregarse a los planes de fin de semana.

En la ciudad hay un amplio abanico de propuestas disponibles. Desde el Cine Belgrano, hasta Plaza Feria, las muestras del Centro Cultural del Viejo Mercado o el Festival de Teatro; la secretaría de Cultura dispone de una variada agenda.

Gracias a esto, la comunidad puede elegir entre diferentes opciones. Se deduce que, esta participación activa que se observa últimamente, es una consecuencia de la pandemia por Covid-19. El encierro inminente, la distancia obligatoria y el alejamiento absoluto de las cosas que antes nos parecían “normales”, hizo que los individuos se replantearan varias cuestiones. Las salidas recreativas aumentaron y el centro siempre está colmado de familias y amigos que disfrutan de los espacios. Con respecto a esto, Claudio Stepffer comenta: “Hay una avidez por participar de programas y de actividades artísticas y culturales. Antes de la pandemia teníamos un promedio de treinta mil visitas anuales. Creemos que ahora vamos a igualar o incluso superar esa cifra”.

En este sentido, es inevitable la comparación entre lo que sucedía antes de la pandemia y lo que sucede ahora, luego de un gran período de incertidumbre. “Años anteriores teníamos que cuidarnos de no superponer encuentros porque entendíamos que dividíamos al público. Si había alguna actividad programada, tratábamos de no solaparnos. Hoy notamos que eso ya no es un problema. Tuvimos fines de semana con actividades muy concurridas, habiendo cuatro o cinco propuestas paralelas en otros lugares. El público concurrió masivamente a todos los eventos —agrega Stepffer y ejemplifica— pienso en el programa de verano que desarrollamos este año (Verano Acá), que fue masivo. Hay un aprovechamiento de todo lo que no se pudo hacer en el periodo de restricciones”.

Una de las propuestas más importantes que alcanza un nivel nacional, es el Festival de Teatro, el cual ya tiene fecha y volvió a ser la habitual; del 9 al 17 de julio, el público podrá acceder a obras teatrales y artísticas. “Este año volvemos a hacerlo en invierno, lo extendemos tres días más, van a ser nueve en total. La cantidad de obras que van a venir es similar a lo que sucedía antes de la pandemia. Esperamos que sea un festival muy convocante y exitoso”, expresa entusiasmado el secretario de Cultura.

Así mismo, brinda detalles sobre el proyecto: “Esta edición va a ser más significativa porque es volver a lo habitual, a todo aquello que hizo grande a este festival, incorporando también algunos hallazgos de la edición 2021 como, por ejemplo, los Laboratorios de Creación Escénica. Vinieron a dar una respuesta a la demanda que estaba en la ciudad, que era una mayor participación local, es decir, situar aún más a Rafaela dentro del festival”. Los Laboratorios ya están activos y se espera el resultado de cuatro piezas: “Quería llorar” (Jóvenes), “Un poco más” (Circo) y “Todos mueren al final” (Teatro II). En esta oportunidad, más de 70 artistas de la escena local se congregan en cuatro equipos, dirigidos por reconocidos referentes de nuestro país.

De este modo, se espera una grilla nutrida y heterogénea, con artistas de diferentes puntos del país: “Vamos a tener obras de lugares muy diversos: Mendoza, La Plata, El Bolsón, Tucumán. Estas serán para público adulto, otras para toda la familia e infantiles. Además, llevaremos el festival a las plazas, va a haber espectáculos allí y en las salas tradicionales. Estamos muy contentos, queremos seguir haciéndolo crecer”.

Con la conquista del Festival de Teatro, en su 17ma edición, las expectativas son cada vez más altas. Cabe recordar que en el 2020 no pudo llevarse a cabo por las medidas sanitarias y en 2021, se realizó cerca de fin de año, debido a las restricciones y habilitaciones que surgían con el pasar de los meses. “El año pasado tuvimos un festival especial, de regreso. No fue en la fecha habitual, los espacios en los que lo hicimos debían ser acotados para permitir la afluencia del público, pero a su vez el cumplimiento del distanciamiento y los cupos de personas. A pesar de esto, fue un festival muy lindo, nos dejó muy conformes, teniendo en cuenta que se trataba de realizarlo en circunstancias muy particulares”, afirma Stepffer.

Hoy, con una nueva normalidad en auge, cuidándonos entre todos, la comunidad podrá tener acceso a este evento sin limitaciones. “Uno entiende que se pueden generar propuestas virtuales, de hecho, con y sin pandemia eso se realiza... pero el encuentro es el encuentro. Por eso sigue habiendo cines a pesar de que existe Netflix. Es la salida, es compartir un espacio. Nosotros vemos la felicidad y la excitación que hay con lo presencial; el encuentro físico, intercambiar una idea… es irremplazable. No por nada esas formas están inventadas, es algo que nos hace bien”, agrega.

Es importante resaltar la difusión de estas propuestas, que llegan cada vez a más público interesado. “Las redes sociales son fundamentales. Se resignifica el evento desde otro lado. La gente interactúa en las redes y lo hace como un modo de participar; es como decir ‘estoy acá, estoy siendo parte de esto’, concluye Stepffer.

Sin dudas, la ciudad se nutre de estos proyectos que se crean constantemente para atraer a la comunidad, para llamar la atención de toda la región y ampliar los horizontes. Por su parte, Claudio Stepffer y su equipo, trabajan de manera ardua para que esto suceda; potencian la cultura rafaelina, brindan apoyo a los artistas y permiten que el arte llegue a todos.