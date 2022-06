MOSCÚ, Rusia, 18 (Reuters). - El presidente ruso, Vladimir Putin, proclamó el fin del mundo unipolar liderado por Estados Unidos pese a los intentos de Occidente de conservarlo "por todos los medios".

Esa era "se ha terminado, pese a todos los intentos de mantenerla y conservarla por todos los medios. El cambio es un proceso natural de la historia", expresó Putin durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Putin acusó a Estados Unidos de creerse "el enviado de Dios" después de clamar victoria en la Guerra Fría tras la caída de la Unión Soviética en 1991.

"Al clamar victoria en la Guerra Fría, proclamarse enviado de Dios en la tierra, EE.UU. no tiene ninguna obligación, sólo intereses y, por cierto, esos intereses son sagrados", subrayó.

Advirtió que "las recetas aquí no funcionan" y acusó a los líderes occidentales de ignorar los "cambios revolucionarios y tectónicos", que consideró "irreversibles".

"Ellos, EE.UU., parece que no se dan cuenta de que en las últimas décadas en el planeta se han formado y cada vez se hacen oír nuevos y poderosos centros, cada uno de los cuales desarrollan sus sistemas políticos e instituciones públicas, y sus propios modelos de crecimiento económico”, señaló.

"Creen que la hegemonía de Occidente en la política y economía mundial es una constante, es eterna. No hay nada que sea eterno. Nuestros colegas no sólo niegan la realidad, sino que intentan obstaculizar la marcha de la historia, piensan como en el siglo pasado, son rehenes de sus propias mentiras", subrayó.

Para explicar la decadencia de Occidente recordó que "EE.UU. ha pasado de ser un país exportador a una economía importadora, que ha provocado una crisis económica global con su irresponsable política financiera".

En cuanto a la Unión Europea, consideró que el bloque ha perdido "soberanía política" al ceder su autonomía e independencia en favor de Washington.

A su vez, negó que la actual "operación militar especial" en Ucrania tenga algo que ver con los actuales cataclismos económicos y responsabilizó a Occidente de una posible futura hambruna en el mundo.