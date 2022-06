A sólo dos kilómetros y medio de la ciudad de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, República Argentina, se encuentra el flamante monumento mirador Isla Pingüino. Desde allí, es posible tener una visión panorámica de la riqueza y diversidad paisajística, de flora y fauna que caracteriza la pintoresca localidad santacruceña durante todo el año y para todas las edades.



¿CÓMO LLEGAR?

Ya sea a pie o en vehículo, a menos de tres kilómetros de Puerto Deseado, el mirador se ubica sobre el margen de la ruta nacional 281. Realzando su importancia en la localidad, una obra escultórica recrea dos pingüinos, uno joven y otro adulto, que dan la bienvenida a los visitantes, invitan a la fotografía e indican el punto de acceso al mirador.



NO ES SÓLO VER, SINO TAMBIÉN DESCUBRIR EL “SENTIR”

El Mirador provee información relevante sobre la fauna típica de la localidad, principalmente lo referente a especies marinas, incluyendo la avifauna. El trabajo mancomunado entre el municipio y el Parque dio lugar a la implementación de cartelería y señalética que provee datos sobre distintas especies de pingüinos, cormoranes, entre otras.

Pero el mirador no sólo promueve la observación, representa un momento para activar todos los sentidos: escuchar el silencio, apreciar el infinito, admirar la diversidad. Esto convierte el Monumento Mirador Isla Pingüino en una parada obligada, donde se podrá tener un primer acercamiento, no sólo informativo sino plurisensorial, de lo que Puerto Deseado tiene para ofrecer.



MIRADOR Y MIRADAS

Visitando el mirador se activan múltiples miradas que se centran en un valor preponderante en Puerto Deseado: la conservación, reparo y cuidado del típico ambiente patagónico y su fauna. La Isla Pingüino, que cede su nombre al mirador, es una de las expresiones de mayor riqueza, pues alberga una importante colonia reproductiva de la especie de pingüinos de penacho amarillo y se yergue como una de las experiencias únicas que este destino ofrece. A sólo 45 minutos de navegación es posible acceder a ella, a través de los operadores autorizados radicados en la ciudad. Su particularidad recae en el hecho de que es la única que se encuentra fácilmente accesible desde el continente, si se compara con las otras dos: una en la Isla de los Estados y la otra en las Islas Malvinas.



PROYECTOS A FUTURO

El Municipio, a través de la Subsecretaría de Turismo, en conjunto con Parques está desarrollando un proyecto donde este mirador integre un corredor con diversas postas que instruyan al visitante con el complemento de audioguías que se podrán descargar. Además, se estima que para la temporada estival se contará con guías profesionales y certificados que potenciarán la experiencia de los visitantes.

Más allá de ello, el mirador, y todas las actividades asociadas pueden realizarse durante todo el año, principalmente desde el mes de septiembre cuando las diferentes especies marinas arriban a suelo deseadense, favoreciendo un amplio abanico de posibilidades recreativas para todos los públicos, gustos e intereses.