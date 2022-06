Noche de San Juan: una oportunidad para dejar atrás las energías negativas y proyectarnos a lo nuevo

La noche de San Juan es mágica y llena de misticismo, es una de las fechas más celebradas en todo el mundo. Si bien San Juan es el 24 de junio, es durante la noche del 23 que se realizan un sinfín de ritos con el objetivo de dejar atrás lo malo quemándolo en el fuego y dando la bienvenida a lo nuevo.

Para conocer más sobre esta fecha llena de tradiciones y supersticiones consultamos a la astróloga y taróloga Analía Esparza, quien lleva más de 12 años trabajando en el mundo holístico.



¿Cómo y dónde origina esta tradición?

La fijación del nacimiento de San Juan un 24 de junio, se relaciona con los ritos de la entrada del verano en el hemisferio norte, en el solsticio de verano el movimiento aparente del sol llega a la parte más alta del cielo. Dando comienzo al “año solar”, en donde existía y existe la costumbre de llevar velas o lámparas encendidas a través de los campos; festividad de origen pagano que más tarde se cristianizó, guardando ritos y tradiciones ligados al fuego, al agua y a las hierbas.

En resumen, empezó como una tradición pagana para celebrar el solsticio. Grandes culturas, como los celtas, por ejemplo, los maestros druidas celebraban la llegada del solsticio de verano encendiendo grandes hogueras, buscando la bendición de tierras, hombres y ganado. Con el tiempo, fue adaptado por el cristianismo para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista. La festividad dedicada a San Juan Bautista, es una de las celebraciones más importantes del mundo cristiano occidental. Esta festividad viene a suplantar y darle sentido a ritos muy antiguos y populares.



¿En qué se diferencia la noche de San Juan de las del resto del año?

La noche de San Juan, se la conoce como una noche mágica por excelencia, donde se pueden hacer “rituales” de liberación, es una fecha única y sucede una vez al año. La Naturaleza, en esa oportunidad, nos brinda su magia, un momento único en donde nos podemos despojar de todas aquellas situaciones conflictivas o energías negativas, ¡y así proyectarnos hacia lo nuevo!

Los dos elementos básicos de esta celebración son el fuego y el Sol, y la costumbre más antigua consistía en encender hogueras para rendirle culto al Sol. Se prendían para darle fuerza para seguir iluminando el resto del año, a la vez que pedían a los dioses un futuro próspero para los enamorados.



¿Conoces rituales que se hagan en otras ciudades u otros países?

Sí, en Europa es muy celebrada esta festividad. Por ejemplo, en España se suelen hacer muchas hogueras, el principal ritual es saltar o pasar por encima del fuego (el número de veces varía según la zona) para asegurarse protección durante el resto del año, aunque también, algunos, queman sus libros viejos, especialmente los estudiantes que ya han finalizado estudios. En la zona de la Valencia, cobra más presencia la pirotecnia.

Otra tradición pone el foco en las propiedades mágicas del agua del mar para llevar adelante un rito de purificación. Se cree que, quienes se bañen en él durante la noche no solo eliminarán lo negativo de su vida, sino que se asegurará salud para todo el año. Además, como el agua es símbolo de fertilidad, quienes deseen ser madres deberán saltar las olas nueve veces.

Otro rito tradicional es de conocido como racimo de San Juan (compuesto por siete o nueve hierbas diferentes), que ahuyenta el mal de ojo y llama a la buena suerte.

Finalmente, otro, tal vez un poco menos conocido, es el rito del huevo, para las mujeres que desean casarse. Consiste en romper un huevo y verter la albúmina en un vaso de agua, dejándolo en la ventana la noche de San Juan. Por la mañana, la forma del huevo revelará información sobre el futuro esposo.



Nosotros no tenemos mar, y muchos no tienen el espacio para preparar una hoguera, ¿qué rituales sugerís que se pueden hacer para celebrar la noche de San Juan en casa?

Primero, necesitamos saber que, las actividades especiales se realizan la noche del 23 de junio, vísperas al 24 que es el día de celebración.

Se pueden intencionar unas velas, pero también es una fecha ideal para hacer la limpieza del hogar, de sacar todo lo que no usemos más o no funcione porque todo aquello le está ocupando lugar a lo nuevo. Es muy importante ir haciendo limpiezas durante estos días previos para dar lugar a que cosas nuevas lleguen a nuestra vida.

Personalmente, todos los años preparo con mucho cariño unos kits de limpieza y purificación para facilitarle la tarea a las personas. Estos kits cuentan con todos los elementos necesarios que nos permitirán despojarnos de todas aquellas situaciones conflictivas o energías negativas, y así proyectarnos a lo nuevo. Los interesados pueden comunicarse al (03492) 15332153 y reservar el suyo.



Finalmente, Analía nos gustaría conocer qué nos depara en los próximos 6 meses a los rafaelinos como sociedad y comunidad. ¿Qué nos puede decir el tarot? ¿Qué consejo nos da?

El tarot nos dice que, los rafaelinos tenemos toda la fortaleza para salir adelante, el dominio de las situaciones, pero tenemos que dejar las cosas del pasado atrás y ordenarnos en materia legal a nivel desde arriba hacia abajo, es decir, desde nuestros gobernantes hacia el pueblo debemos de tener más orden. Sale el rey de espada, quien nos está hablando de un orden en papelería, ser más racionales, ser más justos, más equitativos y dejar las cosas del pasado atrás, solucionar problemas que venimos arrastrando desde el pasado. Va ser una etapa de replanteos, de ver qué caminos tomamos, hacia dónde vamos. Me muestran que hay como cierta desorientación de qué camino tomar. Como sociedad llegamos hasta este punto y necesitamos remontar y eso lo va a ir haciendo la misma sociedad que se siente como un poco atada, estancada, no valorada. El tarot nos aconseja que nos empecemos a desatar de esos nudos que tenemos en nuestra psiquis y en nuestro comportamiento hacia el otro, para poder cumplir nuestros deseos y estar más ordenados. Económicamente va a haber un pequeño repunte desde ahora a final de año pero hay que ser cauteloso porque salió la carta de la astucia y esto quiere decir que, este beneficio económico que nos permitirá ir creciendo no lo debemos usar astutamente para cosas que no corresponden.