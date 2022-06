Rafaela se suma a la campaña para ampliar las licencias por paternidad

Este domingo es el Día del Padre y desde la Campaña Ciudadana Paternar, lanzada hace un año en la misma fecha, realizarán una acción frente al Congreso y en distintos puntos del país planteando la necesidad de la ampliación y extensión de los regímenes de licencias parentales en Argentina. La actividad central en Ciudad de Buenos Aires se realizará desde las 14 hs. frente al Congreso y contará con espacios recreativos y culturales para infancias, una feria de editoriales infantiles y participarán diputados/as y referentes políticos y sindicales.

En nuestra ciudad esta acción se desarrollará este mismo sábado, en la plaza 25 de Mayo a partir de las 15 horas. Bajo el lema de "Este día del padre queremos más días para cuidar", se llevará a cabo un encuentro de padres, una jornada de concientización a la ciudadanía y juntada de firmas en papel y digital para adherir al pedido de la extensión de las licencias para personas gestantes, no gestantes y por adopción.

Según Juan Roca, integrante de la campaña y del colectivo Desarmarnos, “actualmente en Argentina en la Ley de Contrato de Trabajo los padres tienen sólo dos días de licencia, siendo uno de los países de la región más retrasados en ese sentido. Hace unas semanas el gobierno presentó el proyecto #CuidarIgualdad que plantea entre otros temas importantes la ampliación de las licencias parentales y existen además otros proyectos en el mismo sentido ya presentados. Por eso, creemos que es momento de que el Congreso avance con esta agenda".

Por su parte, Daniel Jones, integrante de Paternar y el Instituto de Masculinidades y Cambio Social, agregó: “Queremos que la ampliación de las licencias parentales sea parte de un proceso más general que discuta el rol que tenemos los varones en las tareas de cuidados en nuestra sociedad”. Por último Matías Criado, integrante de Paternando y la Campaña Paternar dijo: “El sábado vamos a empezar una campaña de firmas para mostrar el amplio apoyo que tiene este reclamo, diputados y diputadas de distintos signos políticos se expresaron a favor de la ampliación de las licencias, no hay excusas para que el Congreso no avance con esta agenda y creemos que el momento es ahora”.

Las otras ciudades en las que se realizarán actividades son La Plata, Rosario, Viedma, Rafaela, Mendoza, Mar del Plata, entre otras. Se apuesta a convocar de manera masiva a varones, paternidades y personas nos gestantes a reclamar por un derecho que nos involucra de manera directa, que supone mayores niveles de co-responsabilidad de los cuidados y, por lo tanto, de igualdad.

De acuerdo a un informe del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), en la Argentina solo el 50,4% de las trabajadoras y el 49% de los trabajadores están cubiertos por las licencias familiares. Así, los niños y niñas de la Argentina reciben, desde su primera infancia, un trato discriminatorio según la inserción de sus padres en el mercado laboral. Esta inequidad de origen incide en todo el ciclo de vida de la persona, porque afecta su desarrollo (básico y superior). Las licencias maternales, paternales y familiares forman parte del conjunto de derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras en la Argentina, y deben garantizar el derecho de todos los niños y niñas de estar acompañados por su madre y padre en distintos momentos de su vida, subraya el documento.



PROPUESTA OFICIAL

En un acto por el Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra cada 1 de mayo, el Gobierno presentó un proyecto “Cuidar en Igualdad” que, entre otras cosas, busca extender las licencias por maternidad y paternidad que rigen actualmente en la Argentina.

El proyecto propone elevar la licencia por maternidad de manera progresiva hasta llegar a los 126 días. Aplica tanto para trabajadoras bajo la Ley de Contrato de Trabajo, Régimen de trabajo agrario, Régimen especial de contrato para el Personal de Casas Particulares, trabajadoras de la Administración Pública Nacional, monotributistas y Autónomos.

Asimismo, en el caso de las licencias por paternidad, que hoy son de dos días corridos a partir del nacimiento, la meta es llevarlas a 15 días en el primer año de vigencia de ley; 30 días en el segundo, 45 días a los 4 años; 60 días a los 6 años y 90 días a los 8 años.

La norma también impulsa que puedan gozar de esta licencia los trabajadores comprendidos dentro de la Ley de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, el Régimen especial de contrato para el Personal de Casas Particulares, trabajadores de la Administración Pública Nacional, monotributistas y autónomos.

Además, la licencia para adoptantes, hoy inexistente, pasará a ser de 90 días a 4 años de entrada en vigor la norma. En este sentido, la ley “Cuidar en Igualdad” crea la licencia por adopción y además contempla ampliar los plazos de licencias para los casos de nacimiento de un hijo con enfermedad crónica, discapacidad y discapacidad sobreviniente, prematuro y parto múltiple.