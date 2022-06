Se realizó el encuentro del Consejo de Ciudades

En el marco del programa Santa Fe + Autonomía, se desarrolló este jueves, en el Multiespacio Cultural “Eva Perón” de la capital provincial, el Encuentro del Consejo de Ciudades, que fue encabezado por los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, y de Gestión Pública, Marcos Corach.

Luego de la salutación a los y las participantes y la presentación del panel, Celia Arena destacó los aportes que consoliden un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará próximamente a la Legislatura para su tratamiento consagrando la autonomía a municipios y comunas.

En este sentido, precisó que “definir qué y cuánta autonomía es parte de este proceso de debate y de construcción que estamos llevando adelante, que es permanente y que debe ser colectivo y participativo. Por eso hoy decidimos juntar al Consejo de Ciudades y al Consejo Consultivo de Expertos para compartir y socializar los avances que estamos teniendo en la formulación del proyecto de Ley. Y así lo seguiremos haciendo con todos los actores del territorio que haga falta. Tenemos que tener presente que esta iniciativa no busca beneficiar a las autoridades políticas ni a este gobierno, sino mejorar la gestión local y sencillamente mejorar la vida de los vecinos y vecinas de toda la Provincia, canalizar sus demandas y atender sus necesidades. El fin es claro, tal como lo señala nuestro gobernador Omar Perotti: mayor capacidad de decisión, más cerca de la gente”.

En la misma línea, Corach indicó que los y las funcionarias pueden ser “parte y conducir el proceso, pero los protagonistas son los referentes políticos locales. Por eso si esto avanza o no es una responsabilidad de ustedes”, dijo dirigiéndose a los y las presentes. “Y como también dice el gobernador quizá no son discusiones de su competencia pero sí de su injerencia, porque los y las vecinas les reclaman a ustedes. Cuantos más brazos tengamos y más músculo, va a ser más sencillo”, afirmó.

En tanto, la representante de la Corte Suprema de Justicia, María Angélica Gastaldi, subrayó que “es la primera vez que es el Ejecutivo que inicia este debate” y que la iniciativa “es posible”, aunque opinó que “todo se va dando en la práctica”.

Mientras, Mariela Uberti, docente de la FCJS de la Universidad Nacional del Litoral, calificó la autonomía municipal como “una herramienta jurídica para llevar adelante políticas públicas”, en tanto que para Sergio Mas Varela, de la UNR, se abren varios frentes “en la discusión que se hace desde la diversidad y eso es excelente comienzo, pero la madre de todas las batallas está relacionada principalmente por los recursos”.

Desde la ciudad de Paraná y para compartir la experiencia de la provincia de Entre Ríos, Julio Marani hizo referencia al proceso “necesario e importante” para llegar a las autonomías, porque no tenerla “es realmente una desventaja”.

Quien cerró el encuentro para luego dar lugar a las consultas y opiniones de intendentes y presidentes comunales, fue el docente e investigador, y presidente de la Fundación ICES, José Emilio Graglia, quien contó la experiencia cordobesa y se detuvo particularmente en la implicancia de los temas impositivos y de salud, y dijo que “desde el 83 para adelante hay dos discusiones sobre las autonomías municipales: una jurídica, completamente concluida, y otra política, que está pendiente. Y es así porque es el ámbito donde se diputa poder, competencias y recursos”. No obstante, sentenció: “los municipios pueden y deben ser autónomos”.