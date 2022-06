Renta inesperada llegaría al recinto en Diputados

El Gobierno nacional buscará tratar la próxima semana el proyecto de Renta Inesperada en la Cámara de Diputados, al considerar que se trata de "un debate importante" que "interpela a todos en un mundo con tanta complejidad". "Si no es esta semana, a principios de la semana del 27 de junio vamos a estar empezando a tratar el proyecto de Renta Inesperada", resaltó el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, Germán Martínez, en diálogo con los medios acreditados en la Casa Rosada, entre ellos Noticias Argentinas.

Luego de reunirse con el presidente Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa de Gobierno, Martínez precisó: "Creemos que es un debate importante que nos interpela a todos en un mundo con tanta complejidad. Si no es en esta semana, en la otra ya lo empiezo a poner en debate en la Cámara de Diputados".

"Esta semana es una semana corta que hasta tenemos algunas complejidades inclusive para la llegada de los diputados a la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo que queremos es empezar a tratarlo en el menor tiempo posible", subrayó.

En ese marco, el diputado nacional indicó que su intención es que el proyecto impulsado por el Ministerio de Economía comience a tratarse la semana que viene en comisiones y no descartó la posibilidad de que asistan funcionarios del Gobierno, economistas y académicos con el objetivo de "escuchar la mayor cantidad de voces sobre ese tema".

El proyecto para gravar la renta inesperada ya ingresó a la Cámara baja y fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Finanzas y Legislación General.

Además, precisó que "desde el momento que el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados hay un tiempo en el cual se va definiendo el giro de la distintas comisiones". .

Consultado sobre la posibilidad de que la iniciativa del Ejecutivo nacional obtenga media sanción en Diputados, respondió: "Tengo la obligación de pensar que es viable. Hay que trabajar tema por tema y hablar con todos. Buscar puntos de acuerdo".

Para Martínez, el proyecto es "una herramienta muy válida", al describir que en la Argentina hay "enormes procesos de desacoples en los precios relativos, básicamente en energía y alimentos".

"Hay sectores y empresas vinculadas a estas áreas que están teniendo una renta muy superior a lo que tiene que ver con la productividad o con el desarrollo de la fuerza productiva", enfatizó.

El jefe del bloque oficialista afirmó que durante la reunión que tuvo con el Presidente, que se extendió por poco más de una hora, pudieron "hacer un repaso de la sesión de ayer" en la que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado el proyecto de ley de alivio fiscal para monotributistas y autónomos.

"Me preguntó por esos temas, interesándose por cada unas de las cuestiones. En varios de esos proyectos él tuvo un rol protagónico, especialmente con el de asignaciones específicas", agregó. También reveló que junto a Fernández tuvieron una mirada sobre la agenda parlamentaria de las próximas semanas, que incluirá "sacar dictamen en comisiones al proyecto de bio y nanotecnología, enviado por el poder Ejecutivo, y avanzar con el dictamen respecto al famoso fondo para pagarle al FMI", con dinero fugado al exterior.

"Vamos a convocar para empezar a trabajar, con la mayor intensidad posible, respecto a incentivos en la industria automotriz, continuar el debate sobre el Consejo de la Magistratura", señaló Martínez.

El proyecto propone la modificación excepcional de la ley que regula el Impuesto a las Ganancias, sumando una alícuota adicional del 15% que se cobrará, por única vez, sobre aquellas actividades que hayan registrado una renta inesperada producto de la suba de los precios en el nuevo contexto internacional.

Los sujetos alcanzados serán las empresas con Ganancia Neta Imponible o Ganancia Contable superior a 1.000 millones de pesos y cuya Ganancia Neta Imponible haya crecido en términos reales y que cumplan con una de estas condiciones: margen de ganancia (ganancia contable sobre sus ingresos) en 2022 superior al 10%; y aumento del margen de ganancia en 2022 en relación al 2021 de al menos 20%.