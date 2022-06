Por unanimidad, el Concejo aprobó un aumento de 19,1% en la Tasa municipal

Se esperaba un extenso debate. También se sabía que la oposición se había plantado y no estaría dispuesta a votar un aumento del 32,5 por ciento a partir de julio solicitado en el proyecto que el Ejecutivo mandó al Concejo. Y es por eso que Juntos por el Cambio presentó una propuesta más moderada en cuanto a porcentaje y además, de aplicación progresiva. (9 % en julio y agosto, 9 % en septiembre y octubre y 9 % más en noviembre). Era un hecho -y contaba con el apoyo del PDP-, al contar con mayoría de bancas, iba a ser aprobada. Pero si bien en reunión de Comisiones del día lunes, los ediles habían argumentado sus posturas sin exabruptos, sorprendió el clima de cordialidad y respeto con que fue tratado el tema en la sesión de este jueves. Incluso, quedó demostrado a la hora de votar, cuando el proyecto fue aprobado en forma unánime.

De esta manera informaba la oficialista, Brenda Vimo, sobre el proyecto de modificación de Ordenanza Tributaria presentado por el Departamento Ejecutivo: “No nos gusta tener que debatir y decidir cuánto es que se aumenta la Tasa municipal. Hay una realidad concreta y es que la situación socio económica actual hace que mantener los servicios de nuestra ciudad implica un aumento en los costos y eso no se puede evadir. Históricamente se ha planteado la forma de calcular el ajuste de los tributos municipales con valores concretos que otorga la fórmula polinómica. Tenemos que recordar que la Tasa municipal es la contribución económica que pagan los rafaelinos y las rafaelinas por todos los servicios prestados por el Municipio. Y que es algo fundamental para que la ciudad sea lo que es, y que afecta la calidad de vida. Esto es importante pero también lo es evaluar hasta dónde se puede pedir. Es por eso que el Ejecutivo Municipal presenta la propuesta de aumento del 32, 5 % de la UCM (Unidad de Cuenta Municipal) con respecto al valor previo y en una sola vez. Porque también se requiere del impacto económico recordando que esta suba tiene que ver con lo que pasó en estos últimos seis meses, y lo que va a necesitar el Estado municipal para sostener los servicios”.

A continuación, pidió la palabra Leo Viotti: “Como lo expresamos en comisión, tanto el Frente Progresista como Juntos por el Cambio, estuvimos evaluando la propuesta del Intendente y considerando otros factores que la fórmula polinómica no refleja. La misma comprende los aumentos de las variables más importantes que tienen implicancia sobre los gastos del municipio, pero no muestra lo que los vecinos viven día a día, lo que el flagelo de la economía nacional sin rumbo le hace vivir a las empresas, a los emprendedores, a los trabajadores, por lo cual sostenemos que las actualizaciones no deben darse de manera automática. Caer de un día para el otro con un 32,5 % de aumento, consideramos que es darle la espalda a la sociedad. La inflación no llega de un día para el otro, como tampoco te llega de un día para el otro el aumento de sueldo, por lo cual vamos a hacer una propuesta que tiene que ver con aumentos parciales bimestrales, de manera progresiva, ahorrándoles a los vecinos un dinero importante, pero sin desfinanciar al Municipio...Entendemos que esta propuesta elevada es superadora en ese sentido y es un equilibrio entre las dos posturas que tenemos que atender, lo que el vecino vive día a día y también la necesidad que el municipio tiene para poder seguir funcionando y prestando los servicios de calidad que todos requerimos”.

Por su parte, Valeria Soltermam agregó que “años anteriores hablábamos de un Estado que sólo se ocupaba de alumbrado, barrido, limpieza, del famoso ABL, que ya no existe. Porque las demandas se han multiplicado y el Municipio termina siendo la cara más cercana del Estado, así que todo recae aquí, todas esas exigencias recaen en el Estado local. Y aquí lo sabemos muy bien porque todos los años se vota un presupuesto donde se conoce en qué se invierte el dinero de los rafaelinos y las rafaelinas, en qué programa, en qué derecho, porque hablamos también de derechos. Hay mucho para destacar: el trabajo que hace la Oficina de Empleo, siempre apostando a la capacitación para mejorar la competitividad a la hora de ingresar al mundo laboral, la posibilidad de acceder a créditos, con el Rafaela Impulsa, que es un crédito local, las inversiones que se hacen en materia de seguridad, cámaras, equipamiento, el Instituto Municipal de la Vivienda y la posibilidad de concretar el sueño de la casa propia. Podríamos seguir enumerando programas y proyectos que tiene el Estado local, pero hoy el tema pasa por otro lado. Los tributos que hoy vamos a actualizar son los principales ingresos de los estados locales y a partir de esos aportes se pueden garantizar los derechos que estuvimos repasando”.

Más allá de los discursos, al momento de votar todos los ediles se pronunciaron por la afirmativa, por lo que la Tasa será 9% más cara a partir del próximo mes de julio. De aquí a fin de mes el Municipio dispone del tiempo para la impresión de las boletas y su correspondiente distribución entre vecinos y vecinas.



LA PISTA DE ATLETISMO,

UN SUEÑO DE TODOS

También hubo consenso y fue aprobado por unanimidad el proyecto presentado por el oficialismo y por el cual se solicita al gobierno provincial la construcción de una pista de atletismo de alto rendimiento en Rafaela. El peronista Juan Senn, se explayó al respecto: “Este no es un proyecto solamente de nuestro bloque justicialista, sino que es un proyecto y un deseo de toda la ciudad. Desde hace muchos años Rafaela tiene un desarrollo muy grande en el ámbito del deporte. Por un lado, gracias a los propios deportistas, y por el otro gracias a sus instituciones con sus docentes y preparadores físicos. También hay que nombrar a las escuelas, donde chicos y chicas pueden participar y competir en distintas disciplinas. Podemos mencionar los Juegos Evita, los Intercolegiales, y puntualmente Rafaela, como es cabecera del departamento termina siendo la sede donde se realizan todas las actividades. Y se hace en el CEF 53, que es el único que cuenta con un espacio físico acorde. Tiene la pista de atletismo pero de tierra, y todo lo que se necesita para las actividades. Otra cosa importante es el desarrollo de los atletas locales en competencias nacionales e internacionales. Venimos de los Juegos de la Juventud, donde dos rafaelinos han estado en el podio y eso es importante para la ciudad. Imaginemos si contáramos con una pista de atletismo sintética, con laboratorio de investigación, un gimnasio, un centro de salud y todo lo que se necesite para que el deporte siga creciendo en nuestra ciudad. Por eso tomamos la posta y empezamos a darle forma a un pre proyecto. La idea es tener un proyecto participativo donde cada una de las instituciones pueda sumar sus ideas. Estamos hablando de una inversión de unos 300 a 500 millones de pesos que se solicita al gobierno provincial”.

A su turno, el ex atleta Ceferino Mondino, con entusiasmo, consideró “por nuestra ubicación, clima y si bregamos para que se haga con el mejor material sintético, posiblemente tengamos la posibilidad de hacer eventos internacionales. Obviamente va a ser un cambio de calidad en el deporte de la ciudad, no sólo para los chicos y deportistas que hacen atletismo, sino para todos". El padre del velocista Tomás Mondino, que cosecha medallas en cada torneo que participa en el país y en el exterior, destacó: "No nos olvidemos que nuestra ciudad tiene varios deportistas de alto rendimiento y la pista sintética se puede usar como elemento de evaluación muy importante para determinar el rango de preparación física”.