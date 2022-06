Bresh regresa a Rafaela con su espíritu festivo

Por tercera vez, Fiesta Bresh se presenta en Rafaela con toda su potencia musical y su singular puesta de escena con bailarines y DJ sobre un escenario gigante, apoyados en un juego de luces permanente. Se trata de la fórmula que nació en 2016 en Buenos Aires a partir de un grupo de seis amigos insatisfechos con las propuestas que había para divertirse y que por tanto se aventuraron a diseñar su propia noche. La propuesta fue un boom al punto que se ha convertido en un producto de exportación que va de Estados Unidos a Europa, de Japón a toda América.

Parafraseando a uno de los célebres hermanos cocineros de la Argentina cuando define su concepto de felicidad (para la cual solo hace falta un buen lugar, una buena comida, un buen trago y una buena compañía), la Fresh ofrece un espectáculo con una receta que cuenta con los ingredientes necesarios. Esto es un buen lugar, una buena ambientación, una buena selección musical, luces al tono y gente dispuesta a divertirse y bailar toda la noche.

Lo cierto es que Bresh abrirá sus puertas mañana a la noche en el Salón de Industrias de la Sociedad Rural de Rafaela de la mano de la productora local que lidera el relacionista y gestor de marcas, Yamil Diab, quien no oculta su entusiasmo por esta nueva presentación. "La noticia no es que vuelve Bresh a Rafaela sino que Bresh vuelve a elegir Rafaela", afirma mientras la cuenta regresiva ya está corriendo. "Destacamos que Bresh siga apostando a esta plaza de Rafaela", subraya.

"Esta vez la fiesta se llevará a cabo en el Salón de Industrias de la Rural, que cuenta con una habilitación para 1.500 personas. Es un espacio amplio, climatizado, con sector de sanitarios muy ordenados, con comodidades y un lugar para preparar el operativo de seguridad que cuenta con personal propio y agentes policiales adicionales. Tenemos un protocolo de trabajo en lo que hace a seguridad y prevención de riesgos. Estamos en un lugar muy cuidado, donde habrá seguridad para cuidar a las personas pero también en el estacionamiento interno y en las inmediaciones del complejo de la Rural", señaló en cuanto a los detalles básicos de la organización. "Los autos ingresarán por la esquina de avenida Brasil y Pueyrredón. El acceso a la fiesta será por el acceso principal al predio por avenida Brasil", indicó.

A poco más de un día para que se desate la fiesta del ritmo, quedan menos de 300 tickets, que se pueden adquirir en el sitio de Bresh o bien en locales como Flaming -en sus tres sucursales- o La Brocha Barbería de calle Alvear casi San Martín. "Difícilmente se habilite boletería en la puerta, solo será si quedan algunas entradas remanentes", señaló Diab.

¿Y en cuanto al show? "El concepto de Bresh es revivir hitazos de distintas generaciones. Para todos los jóvenes y para los que se sienten jóvenes. Se trabaja con una gran curaduría de la música. Viene un plantel de artistas de bailarines y djs para animar la fiesta. No es un boliche, es un espectáculo que tiene un escenario de 19 metros de ancho por 8 metros de alto, con un planta de luces increíble, incluso viene un iluminador oficial de Bresh", anticipa respecto a lo que sucederá este sábado a la noche. También habrá una barra de 42 metros para que "todo sea más fácil para nosotros y para todo el público, es más de lo que se necesita para el espacio, pero queremos que todos pasen más tiempo en el escenario y en la pista que en la barra".

Fiesta Bresh llega en un fin de semana extraordinariamente largo. Ideal para divertirse y bailar con amigos en la previa del Día del Padre.