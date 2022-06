Tevez sería el técnico de Central

BUENOS AIRES, 17 (NA). - El ex delantero Carlos Tevez quedó a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Rosario Central, tras haber llegado a un principio de acuerdo con la dirigencia del club.

En las últimas horas hubo distintas reuniones que inclinaron la balanza en favor del ex jugador de Boca Juniors, habida cuenta que Pablo Sánchez era el otro candidato que tenía posibilidades de quedarse con el puesto.

La llegada de Tevez es impulsada por el vicepresidente del club, Ricardo Carloni, y por el secretario técnico, Raúl Gordillo, mientras que el presidente, Rodolfo Di Pollina, quería contratar a Sánchez.

De todas maneras, la llegada de Tevez cobró fuerza en las últimas horas y sería aprobada en la reunión que llevará a cabo hoy la dirigencia del club rosarino.

Tevez había sido ofrecido por el empresario Christian Bragarnik, el más influyente del fútbol local, quien además acercaría varios refuerzos para encarar la actual Liga Profesional.

El ex atacante, de 38 años, ya tiene armado el cuerpo técnico, que incluye a sus dos hermanos y también a Carlos Retegui, ex entrenador de las selecciones masculina y femenina de hockey sobre césped.

Esta sería la primera experiencia de Tevez como director técnico, a casi un año de haber disputado su último partido como futbolista, aunque recién a principios de este mes había anunciado oficialmente su retiro.

Central se quedó sin entrenador tras la abrupta salida de Leandro Somoza, quien presentó su renuncia luego de unos pocos meses al frente del plantel profesional.