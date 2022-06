Presentaron el proyecto hídrico para el desarrollo integral del sector noroeste

La Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR) llevó a cabo la presentación del estudio de factibilidad hídrica para el desarrollo urbano del sector comprendido entre la Variante de la Ruta 34, la Ruta provincial 70 y el camino 21, hasta la intersección con la actual traza de ruta nacional 34. El Ing. Juan Pablo Brarda tuvo a su cargo el desarrollo del proyecto que avanza en el marco del convenio rubricado en mayo del año pasado, por medio del cual el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rafaela canalizaron aportes para afrontar los gastos vinculados a la iniciativa

El trabajo tuvo como objetivo determinar, a nivel de prefactibilidad, las acciones y medidas necesarias, desde el punto de vista hidrológico e hidráulico, para el desarrollo de actividades del tipo rural, agroindustrial, industrial y comercial sobre las parcelas del área en cuestión.

En su presentación, efectuada durante una reunión efectuada en el Salón de Usos Múltiples del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), Brarda explicó que, desde el punto de vista hídrico, la zona bajo estudio se presenta complicada, con muy bajas pendientes naturales hacia el noroeste. Allí, los procesos de acumulación de agua se producen de manera natural y ante la ocurrencia de lluvias ordinarias. Al respecto, manifestó que los estudios realizados demuestran que las posibilidades concretas de desarrollo (lo que, en materia hídrica, equivale a la impermeabilización del suelo) dependen de la implementación de un conjunto de acciones (tanto en términos de obras de infraestructura como de medidas no estructurales) para mejorar el perfil de la zona. En particular, destacó que la generación de reservorios (para la regulación y retención temporal de agua), la ampliación de alcantarillas, el mejoramiento integral de la infraestructura existente (tanto de cunetas como del canal oeste), el uso racional del suelo (en términos de factor de ocupación total de los futuros terrenos a desarrollar), entre otras, surgen como alternativas válidas para poder proyectar el desarrollo del sector.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano de la Municipalidad de Rafaela, Diego Martino, expuso los lineamientos generales del plan de acción a seguir, teniendo en cuenta que allí confluyen diversos condicionantes que determinan su importancia estratégica: la concreción de la variante Rafaela, el desvío del tránsito pesado (desvío norte camino Nº 5 Ing. Ricotti), la vinculación del Área de Actividades Económicas con la variante (camino Nº 6 J. A. Olivera), una futura zona de actividades logísticas, el paso del ferrocarril NCA, etc. Al respecto, el funcionario indicó que el plan de trabajo que vienen diseñando propone un proceso de diálogo entre los diferentes actores involucrados, con el objetivo de lograr el desarrollo de un territorio productivo con compromiso ambiental, que contemple la sostenibilidad en el desarrollo urbano-rural, la habilitación racional del suelo para usos industriales, comerciales y de servicios, el respeto por la naturaleza hídrica de la zona (de alta complejidad, según lo expuesto por Brarda), la protección ambiental de actividades rurales y urbanas preexistentes y la conectividad regional y microrregional, entre otras cosas.

En tanto, el presidente del CCIRR, Diego Castro, el titular de ACDICAR,Benjamín Albrecht y el intendente, Luis Castellano coincidieron en destacar la importancia de haber llegado a esta instancia, teniendo en cuenta que se trata de una primera respuesta a un planteo histórico de la entidad. En la misma línea, señalaron que el desafío que representa el ordenamiento urbano del sector noroeste recién comienza y que requerirá de un amplio proceso de diálogo para lograr un marco normativo que potencie el desarrollo productivo de la ciudad, siempre con una mirada sustentable.

Junto a Castellano y Martino, también estuvieron presentes Daniel Frana, director Ejecutivo de ACDICAR; Diego Peiretti, secretario de Empleo, Producción e Innovación; Bárbara Chivallero, secretaria de Obras y Servicios Públicos; María Paz Caruso, secretaria de Ambiente y Movilidad; Gustavo Pieroni, responsable de Infraestructura para la Producción; y Germán Seravalle, director de Estudios y Proyectos; entre otros.